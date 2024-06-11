Высокопоставленные функционеры МО РФ отправляются на строгий режим по приговору суда

Олег Кравцов.  
11.06.2024 14:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Россия


В России продолжается чистка оборонного ведомства от коррупционеров.

Так, Преображенский райсуд Москвы вынес приговор экс-начальнику ФГБУ Центрального жилищно-коммунального управление Министерства обороны Российской Федерации Сергею Харитонову.

В России продолжается чистка оборонного ведомства от коррупционеров. Так, Преображенский райсуд Москвы вынес приговор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Харитонов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По этому же делу проходил и его бывший зам Роман Митюрев Роман. По аналогичной статье его приговорили к 8 годам лишения свободы.

В пользу государства взыскана сумма взятки – 20 миллионов рублей.

Основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России) является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть