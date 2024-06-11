Высокопоставленные функционеры МО РФ отправляются на строгий режим по приговору суда

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В России продолжается чистка оборонного ведомства от коррупционеров.

Так, Преображенский райсуд Москвы вынес приговор экс-начальнику ФГБУ Центрального жилищно-коммунального управление Министерства обороны Российской Федерации Сергею Харитонову.

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Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Харитонов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По этому же делу проходил и его бывший зам Роман Митюрев Роман. По аналогичной статье его приговорили к 8 годам лишения свободы.

В пользу государства взыскана сумма взятки – 20 миллионов рублей.

Основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России) является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.