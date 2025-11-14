Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Гааге продолжается процесс по делу главарей «Армии освобождения Косово» (UÇK), причастных к военным преступлениям против сербов в 1998-1999 годах.

На очередном заседании были заслушаны показания свидетеля защиты, советника экс-главкома НАТО в Европе Уэсли Кларка – Майкла Дурки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Дурки заявил, что не помнит такого, чтобы в косовском городе Ораховац албанские бандиты массово похищали местных мирных сербов. И продолжал дурковать, несмотря на то, что ему был показан документ Human Rights Watch от 1998 года, где говорится, что 19 июля того же года UÇK вторглась в Ораховац, взяла в плен около 85 сербов, 35 из которых были освобождены в августе того же года, а по меньшей мере 40 человек пропали без вести. Также там указывалось, что еще 17 человек были похищены в селе близ Ораховаца.

«Я не помню этой конкретной информации, нет», — сказал Дурки.

Ему также показали международный доклад, в котором утверждалось, что подразделения UÇK совершали преступления против лояльных Белграду албанцев, задерживали и пытали их, а также упоминался случай предполагаемого задержания 12 членов албанской делегации в Чирезе, шестеро из которых подверглись пыткам из-за близости к руководству Югославии.

Дурки также заявил, что ему ничего не известно об инциденте в бывшем здании МВД в Призрене, где один из задержанных албанскими боевиками был найден мёртвым, а остальным удалось выжить благодаря вмешательству немцев из контингента KFOR. После этого инцидента были задержаны 15 боевиков, но позже отпущены.

«У нас сложилось впечатление, что не существовало прочной и консолидированной структуры командования, которая позволяла бы человеку, занимающему высокое положение в Приштине, отдавать приказы, которые затем приводили бы к действиям или конкретным операциям на местах в зонах боевых действий. Командиры зон боевых действий обладали значительной автономией и были готовы действовать самостоятельно, как считали это целесообразным», — выгораживал верхушку боевиков Дурки.

Он уверяет, будто подсудимый Хашим Тачи – экс-командир «Армии освобождения Косово», а впоследствии «президент» края, играл лишь политическую роль в UÇK.