Высокопоставленный украинский чиновник с секретным доступом оказался российским агентом

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В Государственном космическом агентстве Украины работал российский агент.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного высокопоставленного «крота» России в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан он был на совещании в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Утверждается, что работать на российские спецслужбы чиновник стал с 2024 года, а после выхода на пенсию в 2025-м он планировал переехать в Россию.