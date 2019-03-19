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19.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Высокопоставленный украинский военный выдал правду о «сильнейшей армии Европы»

У Украины масса бронетанковых заводов, но нет ни одного боевого соединения, укомплектованного современной техникой. Все, что есть у ВСУ – это отремонтированные либо, в лучшем случае, модернизированные советские танки и БТРы.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» заявил бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет ни одного соединения, укомплектованного новой бронетанковой техникой. То есть, нужно проводить перевооружение соединений. Для этого нужно запускать экономику, нужна государственная поддержка, потому что техника ремонтируется и модернизируется в основном советская. Не в основном, а вся.

Там единичные образцы (современного). А нужно проводить перевооружение на новые образцы, которые имеют большую дальность, системы выявления целеуказаний по противнику, которая имеет высокую боевую стойкость и живучесть, соответствующие системы обеспечения РЭБ и так далее. Это требования современного боя, чтобы побеждать противника», – заявил Кабаненко.

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