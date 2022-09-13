Высокоточное бомбометание и уничтожение инфраструктуры – эксперт раскрыл возможную смену тактики ВС РФ

Новости Украины

Россия будет переходить к новой тактике проведения СВО на Украине. Это может означать удары по объектам инфраструктуры и уничтожение оборонных предприятий. Причем, все большую роль тут будут играть не отдельные удары высокоточными ракетами, а так называемые «ковровые бомбардировки» новыми высокоточными бомбами с применением дальней авиации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти действия, связанные с ударами по энергоузлам, – это как раз и демонстрация того, что решение о том, что надо уже более основательно бить по инфраструктуре, принято. И это правильно – абсолютно. Но, на мой взгляд, этого совершенно недостаточно, поскольку остается огромное количество объектов, участвующих в военных действиях, инфраструктурных объектов, которые необходимо уничтожить, для того чтобы полностью заблокировать поставки вооружения и проведения новых волн мобилизации. У нас есть два возможных пути решения сложившегося положения дел. Первый вариант – переходить к массированному огневому поражению на всю глубину территории противника. Причем, уже не говорить о применении высокоточных боеприпасов, потому что высокоточный боеприпас – дорогостоящая штука, боевая часть у него в пределах 300-500 килограмм, и решить задачу решительного разгрома всей инфраструктуры он не позволяет. Понятно совершенно уже, что решить задачу разгрома ВСУ наличным составом сил и сохранить еще и инфраструктуру, чтобы потом ее не восстанавливать, минимизировать потери невозможно. Поэтому первый вариант переходит к переходу к применению буквальных ковровых бомбометаний. Это не значит, что мы будем стирать города с лица земли, но то, что не просто разрушить один цех, который через неделю будет восстановлен, а полностью стереть с лица земли предприятие с применением бомб, которые свободного падения, но с системой, которая позволяет обеспечить высокоточное бомбометание – это известные СВП-22, СВП-24 – вполне реально. Украина имеет системы противовоздушной обороны, которые до конца не подавлены, поэтому надо переходить к проведению так называемых воздушных операций с подавлением систем ПВО, массированными ударами средствами радиоэлектронного подавления. И одновременно нанесением масштабных ударов по всей территории Украины до Львова включительно усилиями дальней фронтовой авиации. То есть, по классике начинать действовать, то есть, без всяких экивоков», – заявил Сивков.

Второй вариант, по мнению Сивкова, – это объявление мобилизации резервистов, но наиболее вероятно, как считает эксперт, комбинирование обеих версий.