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05.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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«Высокоточные удары» – в Москве предложили новый подход в отношениях с Киевом

В случае угрозы безопасности России со стороны Украины, можно и нужно применять самые решительные меры, в том числе точечные удары с использованием всего арсенала вооружений.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил российский режиссёр Тигран Кеосаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны были ещё тогда не признавать выборы, но теперь мы будем иметь полное юридическое право не признавать нынешние выборы президента Украины. Непризнание за собой несет далеко идущие возможности. Мы не можем позволить иметь рядом с собой недружественный режим, потому что всем понятно, что адское ухудшение ситуации на Украине связано не с мнимой агрессией России”, – сказал режиссер.

По его словам, если бы на самом деле имела место агрессия России против Украины, то “исход был бы очевиден”.

«Безусловно, мы должны быть жестче с хамами. Угроза безопасности Российской Федерации должна повлечь за собой неминуемый точечный и сокрушительный удар, с использованием всего арсенала вооружений. Не по населенным пунктам, а по точкам, которые представляют интерес больше всего», – добавил Кеосаян.

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