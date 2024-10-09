Высшая награда «За веру и верность» – Путин наградил Лукашенко орденом

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Президент РФ Владимир Путин наградил сегодня президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за исключительные заслуги по укреплению связей с Россией».

На церемонии в Кремле Путин подчеркнул, что Лукашенко «конечно достоин» награды, и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, а «родному для нас белорусскому народу – мира и процветания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Расчувствовавшийся Лукашенко поцеловал орден. Он заверил, что для Белоруссии «Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство».

Лукашенко стал пятым иностранным лидером, получившим высшую госнаграду РФ – орден Андрея Первозванного. Первыми были Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.

Орден Андрея Первозванного – высшая награда в Российской Федерации. Он украшен девизом «За веру и верность».