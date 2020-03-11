«Высшая степень беззакония»: Эксперт о фейковом суде по «Боингу» в Нидерландах

11.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Вместо объективного расследования обстоятельств крушения малазийского «Боинга» в небе над Донбассом, учитывающего все доказательства, голландские следователи строят обвинение на фейковой переписке неизвестных людей в соцсетях, отвергая российские данные по украинской принадлежности ракеты и комплекса «Бук», из которого был сбит самолет.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев. По словам эксперта, расследование по делу MH17 является примером высшей степени беззакония.

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«Это абсолютно фейковое, постановочное мероприятие, которое не имеет никакого отношения к судам и правосудию. Гаагский суд давно себя дискредитировал делами Милошевича и многими другими. Это давно является политическим инструментом.

Достаточно того, что Россия им прислала огромное количество документов и экспертиз, которые вообще не были приняты к рассмотрению. А на днях они вообще заявили, что Россия им препятствует, видите ли, в расследовании дела. Это абсолютный цинизм, поэтому нужно на это не обращать внимания.

Все это сшито такими белыми нитками – они сами прокололись, сами нашли боевые части «Бука» с номером. По номеру легко оказалось возможным восстановить по всем архивным записям, куда этот «Бук» был поставлен. Тут же обнаружилось, что он был во Львовской области, то есть, принадлежал Украине. Затем была соответствующая пресс-конференция, документы эти готовы были передать, и можно было бы сделать экспертизу, если бы голландский суд захотел, подлинности этих документов. Тогда бы рассыпалось абсолютно все.

Сейчас дело строится на фальсифицированных доказательствах типа каких-то переписок в социальных сетях между какими-то людьми, которые отрицают свою причастность. Вместо объективного анализа, какие ракеты использовались, когда и как, вместо данных со спутников, а спутники американские висели над этим местом, принимается во внимание, что кто-то, кому-то что-то написал в соцсети. Это высшая степень беззакония», – заявил Матвейчев.