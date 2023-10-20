Высшее руководство Сербии проигнорировало годовщину освобождения Белграда от нацистов

Алексей Топоров.  
20.10.2023 22:36
  (Мск) , Белград
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Балканы, День Победы, Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


В Белграде прошли официальные торжества, приуроченные к освобождению города в 1944 году силами Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии от немецких оккупантов.

В этом году в мероприятиях не приняли участие представители высшего руководства Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Белграде прошли официальные торжества, приуроченные к освобождению города в 1944 году силами Красной...

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В годовщину освобождения Белграда традиционное возложение венков прошло на Кладбище освободителей Белграда во Второй мировой войне. В нем приняли участие министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Никола Селакович, глава МИД Ивица Дачич, а также далеко не первые представители Министерства обороны и Войска Сербии, муниципалитета Белграда, ветеранской организации – СУБНОР Сербии, а также посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

«Мы подтверждаем историческую приверженность сербского народа к антифашизму и антинацизму, поскольку эти два зла – нацизм и фашизм – в течение ХХ века причинили беспрецедентное зло нашему народу, а также многим другим народам Европы и мира…

Наследуя и продолжая традиции освободительных войн Сербии, которые, безусловно, включают в себя освободительные традиции, связанные со Второй мировой войной, правительство Республики Сербия, его комитет по сохранению традиций и Министерство труда, занятости, по делам ветеранов и социальных дел стремятся делать только то, что важно для воспитания культуры памяти», – прокомментировал акцию Селакович.

При этом в нынешнем году в торжествах не приняли участие президент Сербии Александр Вучич, который сегодня же открывал новый белградский железнодорожный вокзал «Прокоп», главы других ветвей власти – премьер-министр и спикер Народной скупщины, главы силовых ведомств. В то время как ранее, до начала СВО, когда официальный Белград хотел дружить с официальной Москвой, подобные мероприятия проходили с участием первых лиц государства. И подчеркивался совместный вклад двух армий в освобождение сербской, на тот момент югославской столицы.

Операция по освобождению Белграда проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 года, город был зачищен от немецких оккупантов силами Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии.

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