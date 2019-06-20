20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Образование, Общество, Украина
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Высший балл по украинскому языку получили две школьницы из Донбасса

Две школьницы из Донецкой области получили высший балл по украинскому языку и литературе по результатам внешнего независимого оценивания в этом году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.

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«200 баллов из украинского языка и литературы получили по результатам ВНО две школьницы из Донбасса — ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань. Поздравляю девчонок, их педагогов и родителей с отличным результатом!», — говорится в сообщении.

В 2019 году тестирование по украинскому языку и литературе в основную сессию ВНО прошли 339 753 участника.

ВНО- это украинский аналог российского ЕГЭ.

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