Высший пилотаж Орбана: Украине пообещали евроинтеграцию, но отказали в деньгах

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На саммите лидеров стран, входящих в ЕС, принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Ранее звучали опасения, что на это решение наложит вето премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в итоге он покинул зал во время голосования. Он объяснил, что Венгрия против того, чтобы начинать переговоры с Украиной, что поддержали остальные 26 стран ЕС

«Поэтому Венгрия решила, что если эти страны так решили, то они должны идти своим путем. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении, и по этой причине она не принимала участия в сегодняшнем решении», — сказал Орбан.

При этом сайт Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщил, что идею покинуть зал во время голосования Орбану подсказал канцлер Германии Олаф Шольц. Отмечается, что этот шаг, известный в Брюсселе как «конструктивное воздержание», позволил принять единогласное решение 26 лидерам ЕС.

«Мы все были удивлены, что это произошло так быстро, в какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и выйти из комнаты, что тот и сделал», – заявил один из.

Орбана тут же начали критиковать в России. Так, политолог Сергей Марков, давая оценку решению Орбана выйти из зала, считает, что «решающее значение имела банальная взятка в 10 миллиардов евро от ЕС Венгрии».

«И Орбан выругался и сказал, что он не хочет в этом участвовать, просто ушёл с заседания и не голосовал против. Так было принято решение начать переговоры с Украиной», – написал марков в своем паблике.

Он охарактеризовал предстоящие переговоры ЕС с Украиной о членстве как «враждебную России акцию».

«Ни о каком уважении таких переговоров Россией не может быть и речи. Все результаты этих переговоров незаконны», – добавил политолог.

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин тоже считает, что на позицию Венгрии повлияли 10 миллиардов.

«Орбан вновь показал «высший пилотаж». Вчера от Еврокомиссии получил 10 миллиардов евро, а сегодня не стал накладывать вето на начало переговоров о вступлении в ЕС Украины. Но главное – как не стал накладывать вето. Вышел из зала перед голосованием, а по его итогам гордо и принципиально осудил это решение лидеров Евросоюза, принятое в его отсутствие. Не каждому дано такое умение «и капитал приобрести и невинность соблюсти», – написал Шишкин.

Примечательно, что скандально известный своими русофобскими выходками депутат Рады Алексей Гончаренко призвал поменять отношение к Орбану.

«Я вам скажу сейчас неприятную вещь. Несмотря на то, что Орбан – плохой человек. Нам нужно будет изменить стратегию по отношению к Венгрии. Не может маленькая страна сдерживать нашу евроинтеграцию, и мы не можем зависеть и ставить на кон существование нашей республики и нации от настроения Орбана. Надо делать из Будапешта – друга, а не врага. Ошибка была вмешиваться в его выборы. Но эту ошибку надо забыть и начать работать. Как бы неприятно нам ни было, но у них есть право вето», – высказался Гончаренко в своем тг-канале.

Ночью саммит продолжился. Рассматривался вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи. И вот это решение принято не было. По словам Шарля Мишеля, против выступила «одна страна». Ряд западных СМИ сообщили, что этой страной ожидаемо оказалась Венгрия.

Сам Орбан в своем микроблоге написал, что «итогом ночной смены» стало вето на выделение денег Киеву и вето на обзор Многолетней финансовой программы ЕС, которая и предполагала предоставление помощи Украине.

«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Европейском совете после соответствующей подготовки», – добавил Орбан.