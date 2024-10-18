Выставка GITEX в Дубае: Под брендом «Сделано в России» обнаружены фирмы-прокладки

В Дубае завершилась международная выставка GITEX GLOBAL 2024 — крупнейшее и наиболее значимое мероприятие в мире, посвященное технологиям и инновациям. Представлять Россию в составе коллективных экспозиций Made in Russia и Made in Moscow на выставку поехали в общей сложности 58 экспортеров.

Из них можно выделить более десяти компаний, для которых именно технологии в области ИИ являются основной сферой деятельности и разрабатываемым продуктом. Рассказываем о них подробнее с опорой на данные из открытых источников. Выручка и прибыль компаний позволяют оценить бизнес с точки зрения наличия клиентов, которые платят за решения, и стратегию развития, а количество сотрудников позволяет понять, чьи технологии и решения использует компания и сколько вкладывает в исследования, а также сделать выводы о прозрачности бизнеса.

Большинство разработчиков, чьи программные технологии ИИ были представлены в Дубае, имеют положительный опыт интеграции в самых разных сферах. Например, компания Geoscan (ООО «Геоскан», год основания: 2007, выручка: 1,3 млрд руб., прибыль: 207 млн руб., 144 сотрудника) недавно представила программно-аппаратный комплекс с применением БАС и технологий ИИ для мониторинга объектов. А системы Identity Blitz (ООО «РЕАК СОФТ», год основания: 2014, выручка: 173 млн руб., прибыль: 55 млн руб., 14 сотрудников), успешно решают задачи аудита доступа к внутренним информационным ресурсам организации.

Другой участник выставки, стартап Neiry (ООО «Нейри», год основания: 2019, выручка: 128 млн руб., прибыль: -32 млн руб., 34 сотрудника) является одним из ведущих разработчиков нейробиотехнологий компаний России. Компания производит устройства, которые анализируют данные о психоэмоциональном состоянии пользователя и помогают концентрироваться.

NtechLab (ООО «НТех лаб», год основания: 2015, выручка: 709 млн руб., прибыль: -129 млн руб., 203 сотрудника) разрабатывает собственные алгоритмы искусственного интеллекта для биометрической идентификации, распознавания лиц и силуэтов, объектов и автомобилей. А компания NVI Solutions (ООО «Нвиай Солюшенс», год основания: 2018, выручка: 513 млн руб., прибыль: 13 млн руб., 55 сотрудников) специализируется на внедрении ИИ-систем видеоаналитики и распознавании событий для предприятий добывающей промышленности.

Разработчик Smart Engines (ООО «Смарт Энджинс Сервис», год основания: 2016, выручка: 435 млн. руб., прибыль: 268 млн руб., 36 сотрудников) представляет системы распознавания паспортов и других документов на базе собственной технологии OCR. Для идентификации клиентов компания предлагает решение по небиометрической сверке лиц.

Системы контроля техники безопасности для предотвращения производственного травматизма от VIZORLABS (ООО «ВизорЛабс», год основания: 2018, выручка: 293 млн руб., прибыль: 80 млн руб., 35 сотрудников) применятся для решения прикладных задач в сферах дефектоскопии и телеметрии. А мониторинг дорожного движения от TrafficData (ООО “ТД”, год основания: 2020, оборот: 86 млн руб., выручка: 19 млн руб., 29 сотрудников) используются в городах России и за рубежом для оптимизации сбора данных о дорожно-транспортной обстановке. Продукты VisionLabs (ООО «Вижнлабс», год основания: 2012, выручка: 1,3 млрд руб., прибыль: -774 млн руб., 203 сотрудника) для распознавания лиц и объектов, поставляются для систем безопасности, розничной торговли, банковского дела, транспорта и других отраслей.

Перечисленные компании хорошо зарекомендовали себя в России и за рубежом, и потому показать их достижения в сфере искусственного интеллекта на международной выставке совершенно не стыдно. А вот присутствие на GITEX некоторых других компаний вызывает недоумение. Речь о компании Neiroseti (АО «Нейросети», год основания: 2019, выручка: 710 тыс. руб., прибыль: -14 млн руб., 2 сотрудника), которая заявляет, что создает бизнес-ассистента, позволяющего увеличивать прибыль за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, и решение для видеосвязи с мгновенной аналитикой поведения пользователя. Всего на сайте приведена информация о семи уже разработанных продуктах и еще двух, находящихся в разработке. Также на сайте компании приведены множество свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, дипломов, сертификатов, благодарственных писем и есть ссылка на регистрацию одного продукта в реестре Российского ПО. Вся эта активность совсем не соответствует тому, что в штате указано всего два сотрудника и у компании, которая работает с 2019 года, почти нулевая выручка.

Другой сомнительный участник российской экспозиции – компания NeuroVision (ООО «Нейровижн», год основания: 2022, выручка 17 тыс. руб., прибыль: 1,1 млн руб., 1 сотрудник). На сайте написано, что компания предлагает лучший алгоритм верификации лиц в РФ по данным теста NIST 03/23 и распознавание 14000+ документов. Среди клиентов и партнеров указаны Ozon Банк, Почта Банк и БКС. В то же время выручка компании в 17 тыс руб показывает, что на конец 2023 года у компании, по сути, нет клиентов, а значит и опыта внедрения. Напрашивается вывод, что компания фактически из одного человека создана для перепродажи чужих разработок. По распознаванию лиц это могут быть алгоритмы одного из российских вендоров. А для распознавания документов предположить, чьи технологии перепродаются, – проще. Такое же количество поддерживаемых документов (14000+) заявляет компания Regula, имеющая штаб-квартиру в Латвии.

Как можно видеть, в области искусственного интеллекта нашей стране на GITEX GLOBAL 2024 определенно было чем похвастаться. Однако присутствие среди признанных лидеров компаний NeuroVision и Neiroseti, у которых нет подтвержденного годами опыта внедрения их разработок, а конкретно у NeuroVision еще и непрозрачна ситуация с технологической базой, вызывает закономерные вопросы. В первую очередь – как и зачем их продукты оказались под красивым слоганом «сделано в России».