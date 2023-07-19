«Выставляют Россию изгоем» – постпред РФ при ОЗХО рассказал, как США шантажируют другие страны

В большинстве международных организаций представители США шантажируют другие государства, угрозами санкций вынуждая их вести антироссийскую политику.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы и их союзники хотят выставить Россию изгоем, находящимся в полной международной изоляции. Мы с вами видели картинки того, как проходит голосование на Генассамблее ООН в Нью-Йорке: американские дипломаты как церберы ходят по проходам с блокнотами, фиксируют, кто как голосует. Смысл такой, что «все хотят голосовать» – как хотят в Вашингтоне, если кто проголосует иначе, их ожидают санкции и прочие неприятности», – сказал Шульгин.

Он подчеркнул, что около трети присутствующих в ОЗХО государств открыто поддерживают Россию, что стало для запада большим сюрпризом.

«Мы знаем, какое давление оказывают американцы. В прошлом году нашли группу стран, которые вместе с нами поставили вопрос о тайных голосованиях на конференции государств-участников. Речь шла о голосовании по вопросу, непосредственно затрагивающему наши интересы.

И вот, результат этого голосования оказался для американцев совершенно ошеломляющим, они явно этого не ожидали, потому что за Россию проголосовало 44 страны. А это, ни много ни мало, одна треть всех государств, присутствовавших в момент голосования.

Это говорит о том, что в рамках ОЗХО сохраняется твёрдое ядро стран, которые не хотят следовать в фарватере американцев, и не собираются осуждать РФ, как того хотелось бы западному лагерю.

В целом если добавить, что большое количество стран воздерживаются, можно прийти к выводу, что американцы со свей идеей – подвергнуть остракизму РФ, и их союзники из числа наиболее отъявленных русофобов, именно к этому стремятся. На самом деле эта точка зрения находится в меньшинстве», – добавил дипломат.