Выставочный свербёж у хунты или Берегись Родины-Матери!

Новости Украины

Так уж повелось, что накануне каждого очередного дня Незалежности у правителей Руины всегда начинается показушный свербёж. Видимо, дает знать о себе застарелая нездоровая страсть ко всякого рода патетическим пшикам. Поскольку ничего больше они не умеют – ни экономику поднять, ни людей накормить, ни обеспечить их нормальной медициной и социальными гарантиями, ничем.

Так и в этом году. Накануне 24 августа Зеля и его гоп-шарашка с Банковой распиарили два новых бездарных публичных перформанса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый – выставка «трофейной техники русни» на Крещатике, а второй – «креативная» презентация экспозиции «Родина-мать. Переосмысление» в так называемом «Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне» (быв. «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»)

Что касается Крещатика, тут дело обставили по всем лукавым правилам дешевого рекламного пиара. Свезли сюда несколько обгорелых танков и сожженных грузовиков для перевозки личного состава, систему залпового огня, пару взорванных бронемашин и «джипов». Правда, не уточнили, новые ли это трофеи или старые, коими укры хвалились еще в мае. Впрочем, аутентичных свидетельств о том, что это именно российские «экспонаты», а не их собственные, не наблюдается тоже.

Зато наблюдается присутствие сервильных телеканалов и прочих провластных инфомусорников, взахлеб расписывающих перед камерами, какие же молодцы хлопцы-«захисныки» Украины, столь хероически разбомбившие «русню». Репортерская небратия направо и налево берет интервью. Правда, в большинстве своем – у украиномовных посетителей, но вовсю тщась изобразить их представителями русскоязычных регионов. Видать, в надежде, что пипл все схавает. К примеру, опросили молодую супружескую пару, якобы прибывшую из Харькова, что они думают по поводу и выставки, и СВО. И те, как и положено «коренным» харьковчанам, на привычной украинской мове покрыли в хвост и в гриву и Путина, и Россию, и ЛДНР, и всех, кто хочет денацификации.

(Скажете, харьковчане, в своем подавляющем большинстве, – русскоязычные? А вот фигушки, шо вы тут такэ кажэтэ? Или, может, украинским СМИ не верите?! Тогда заслуживаете пидозры по обвинению в антиукраинской деятельности!)

Впрочем, не все посетители выставки на Крещатике были заодно с провластными борзописцами и их персонажами.

– Это кошмар лживый, – так отреагировал киевлянин, назвавшийся Ветераном. – Очередные окна Овертона. Нигде, ни в одном репортаже не прошло даже намека на то, что это свидетельства трагедии войны, которая была необходима, чтобы избавить и русский, и украинский, да и другие народы от нацистского сатанизма.

-Посмотрите, они детей ставят на сгоревшие машины и подстрекают выкрикивать «патриотические» лозунги, – с болью в сердце отозвался пожилой житель Киева Николай Владимирович, которого привела в ужас просмотренная экспозиция. – И те кричат «СУГС»! («Слава Украине – героям слава», бандеровское приветствие – В.П.) Веселятся, прыгают на машинах, где погибли, наверное, десятки людей – ведь это транспорты для перевозки солдат! Я бы запретил такое делать, даже если бы это была машина фашистов, и они погибли бы в ней. Зачем глумиться даже над такими? Ведь все равно это люди и их погибшие души. А тут речь идет о ребятах, которые пришли избавить нас от фашизма – и над их памятью издеваются подонки, соблазняющие к такому греху детей.

Действительно, до товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни», который в силу необходимости, спасая женщин, застрелил убийцу Абдуллу одной пулей и отнюдь не плясал на его трупе, украинским хероям очень далеко. Потому что они только и умеют, что глумиться над своими жертвами и над их памятью. А также и над памятью тех советских солдат-освободителей, которые избавили мир от гитлеровского нацизма, чтобы смогли жить (и, к сожалению, как выяснилось спустя десятилетия, предавать память своих предков) их подонистые неблагодарные потомки.

В канун дня незалежности так называемый «министр культуры и информационной политики» Александр Ткаченко (он же – продажная марионетка олигарха Коломойского на посту гендиректора телеклоаки «1+1») презентовал выставку «Родина-мать. Переосмысление» в бывшем музее Великой Отечественной войны. Который был построен еще в советское время и открыт Л.И. Брежневым 9 мая 1981 г.

«Важно, что эта выставка – это начало переосмысления нами не только щита, но и самой фигуры «Родины-матери» и вообще наполнения Музея войны. Это начало большой дискуссии о том, каким мы будем видеть музей после победы, о чем он будет, и что вместе с «Родиной-матерью» он будет олицетворять в нашей борьбе», – разлагольствует запредельно брехливый шеф МКИП. Имея в виду, конечно, полную переделку экспозиций под идеологию укронацизма, забвение подвига советских солдат и воспевание бандеровщины. Попутно тут же презентуются варианты «переформатирования» монумента.

По его словам, сейчас украинские громадяне всячески демонстрируют поддержку «введения образа монумента в украинское культурное пространство».

«Я не ожидал, что около 800 тыс. человек будут голосовать за то, чтобы снять герб советского союза и поставить трезубец на щит «Родины-матери». Сейчас этот памятник стал совсем другим в понимании украинцев», – радуется Ткаченко, этот пройдоха, рядящийся под коренного украинца, итогам своей подлой деятельности по зомбированию коллективного сознания сограждан.

Хотя, впрочем, «около 800 тысяч человек» – это отнюдь не десятки миллионов, населяющих бывшую Малороссию. А еще этой лживой «акуле пера», ни бельмеса не смыслящей ни в каких серьезных вопросах, хотелось бы посоветовать почитать отчеты настоящих специалистов. Тех строителей и архитекторов, которые уже неоднократно призывали необандеровских разрушителей отстать от Родины-Матери. Потому как если нарушить ее равновесие, то может произойти не просто оползень, а тектоническая катастрофа в Киеве. И Зеле, и Ткаченко, и всей их камарилье впору подумать о самосохранении. Потому что Родина-Мать, над которой они столько издеваются, в конце концов может просто прихлопнуть всю эту марионеточную банду.