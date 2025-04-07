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Британцам нужна «большая драка» на европейском континенте, и немцы для её провокации подходят больше всех.

Об этом на телеканале «День» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально представлять опасность может ось Берлин-Париж, и её явно сейчас пытаются выстроить. Заявления Макрона, что Париж предоставит ядерный зонтик Германии, соответственно, совершенно меняется расклад. С британцами здесь более или менее ясно – они сейчас очень активно работают как раз на то, чтобы этот Четвёртый рейх состоялся. Им сейчас крайне выгодны хаос и столкновения. Британия официально объявила курс на построение глобальной Британии, сил у неё ещё меньше, чем у нынешней Германии для глобального лидерства, но ведь есть другая возможность – не через увеличение своей силы, а через уменьшение силы других. Этот приём давно известен, и система сеять всюду хаос и провоцировать столкновения, оставаясь в стороне – это давняя британская система»,– сказал Шишкин.