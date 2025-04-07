Выстраивается вражеская ось Берлин-Париж. Британия традиционно провоцирует

Максим Столяров.  
07.04.2025 17:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 155
 
Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Британцам нужна «большая драка» на европейском континенте, и немцы для её провокации подходят больше всех.

Об этом на телеканале «День» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британцам нужна «большая драка» на европейском континенте, и немцы для её провокации подходят больше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Реально представлять опасность может ось Берлин-Париж, и её явно сейчас пытаются выстроить. Заявления Макрона, что Париж предоставит ядерный зонтик Германии, соответственно, совершенно меняется расклад.

С британцами здесь более или менее ясно – они сейчас очень активно работают как раз на то, чтобы этот Четвёртый рейх состоялся. Им сейчас крайне выгодны хаос и столкновения.

Британия официально объявила курс на построение глобальной Британии, сил у неё ещё меньше, чем у нынешней Германии для глобального лидерства, но ведь есть другая возможность – не через увеличение своей силы, а через уменьшение силы других. Этот приём давно известен, и система сеять всюду хаос и провоцировать столкновения, оставаясь в стороне – это давняя британская система»,– сказал Шишкин.

«Та же Турция, которую сейчас британцы активно в кризис ввергают. Только они не дадут выстроить Берлин-Анкара, прочее. Турция им нужна, чтобы посеять хаос на большом Ближнем Востоке… Но даже поляки не желают ввязываться в эту драку, которую явно сейчас пытаются организовать и спровоцировать, то, по всей видимости, ставка делается именно на немцев. Без них здесь ничего не получится», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить