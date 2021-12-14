«Выстрел из пугача»: аналитик о санкциях против ЧВК «Вагнер»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер» и якобы связанных с нею лиц.

Об этом информирует официальный журнал ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Утверждаться, что попавшие в список лица причастны к нарушениям прав человека в Африке и на Украине.

«Попавшим в черный список восьми гражданам РФ отныне запрещен въезд на территорию стран ЕС, а их активы в Евросоюзе (если таковые будут обнаружены) подлежат заморозке. С юридическими лицами — самой «ЧВК Вагнера», а также компаниями «Евро полис», «Велада» и «Меркурий» (они оказались под ограничениями за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии) — европейским гражданам и организациям впредь запрещено сотрудничать», – сообщает «Коммерсант».

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев полагает, что санкции Евросоюза не нанесут военной компании и ее сотрудникам большого вреда.

«Для самого «Вагнера» введенные санкции, судя по всему, не страшнее выстрела из пугача. Вряд ли у организации есть активы в ЕС, вряд ли ее деятельность критически связана с юрисдикцией Евросоюза, вряд ли въезд в ЕС критичен для обозначенных лиц. «Сигнальные санкции», одним словом», — сказал Бордачев.