«Выстрел из пугача»: аналитик о санкциях против ЧВК «Вагнер»

14.12.2021  12:08 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер» и якобы связанных с нею лиц.

Об этом информирует официальный журнал ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер» и...

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Утверждаться, что попавшие в список лица причастны к нарушениям прав человека в Африке и на Украине.

«Попавшим в черный список восьми гражданам РФ отныне запрещен въезд на территорию стран ЕС, а их активы в Евросоюзе (если таковые будут обнаружены) подлежат заморозке. С юридическими лицами — самой «ЧВК Вагнера», а также компаниями «Евро полис», «Велада» и «Меркурий» (они оказались под ограничениями за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии) — европейским гражданам и организациям впредь запрещено сотрудничать», – сообщает «Коммерсант».

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев полагает, что санкции Евросоюза не нанесут военной компании и ее сотрудникам большого вреда.

«Для самого «Вагнера» введенные санкции, судя по всему, не страшнее выстрела из пугача. Вряд ли у организации есть активы в ЕС, вряд ли ее деятельность критически связана с юрисдикцией Евросоюза, вряд ли въезд в ЕС критичен для обозначенных лиц. «Сигнальные санкции», одним словом», — сказал Бордачев.

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