Выстрел в ногу крупным калибром – Литва наносит ответный удар

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил Белоруссии прекращением экспорта ее калийных удобрений через Клайпеду.

Его слова цитирует литовский сайт Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить. Когда мы это увидим? Не раньше сентября советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», – заявил Ландсбергис.

Трудно не связать это заявление с миграционным кризисом, разразившимся между Литвой и Белоруссией. Минск фактически перестал обслуживать границу, и толпы беженцев с Ближнего Востока хлынули через нее. В Белоруссии не скрывают, что это «ассиметричный ответ» на поддержку Вильнюсом Беломайдана и беглой оппозиции.

Однако страшные санкции Литвы вполне возможно сильно запоздали. Уже в мае ставился вопрос о переориентации экспорта белорусских калийных удобрений на российские порты. РЖД готовы перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений.

Тогда уже был решен вопрос о перевалке через терминал морского порта Усть-Луга 111 тыс тонн белорусского бензина, и через Петербургский нефтяной терминал – 96,9 тыс тонн белорусского мазута.

От этого пострадал, прежде всего, клайпедский порт, который ранее переваливал 4-6 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии (10-15% общего грузопока), получая за это 23,7 миллиона евро.

Всего на белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходится более 30% всех портовых товаров. «Беларуськалий» в свое время вложил 30 млн EUR в терминал Birių krovinių terminalas UAB.