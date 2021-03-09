Выстрел в ногу. На Украине закончилось пшиком «дело Пашинского»

09.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока почтенная публика увлеченно гадает о неясных перспективах американского подсанкционного олигарха Игоря Коломойского или о том, выпустит ли Зеленский осужденного одесским судом убийцу Сергея Стерненко по требованиям грантовых активистов, на Украине тихо и незаметно подошло к своему, отнюдь не героическому финалу дело Сергея Пашинского.

Для тех, кто не в теме или успел подзабыть об этом кейсе, кратко напомню суть.

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Пашинский – один из самых токсичных деятелей постмайданного режима, перебежчик из тимошенковской «Батькивщины» в Народный фронт Яценюка, сыграл до сих пор до конца не проясненную, но по убеждению большинства украинских наблюдателей, одну из клоючевых ролей в решающей фазе переворота 2014 года.

Эпизод с грузинскими снайперами и с оружием, которое Пашинский провозил на Майдан в те дни, когда там массово гибли участники беспорядков и правоохранители – это одно из звеньев будущего уголовного дела по фактам тех событий наряду с показаниями майдановского боевика Бубенчика и «сотника» Парасюка, признавшихся в убийствах беркутовцев. Это, если, конечно, на Украине когда-либо решат обьективно расследовать мутную историю «небесной сотни».

Уже после переворота Пашинский занимает при и. о президента Турчинове должность и. о. главы администрации президента. В этом странном качестве и. о. при и. о он сыграл одну из ключевых ролей в перерастании вялотекущего противостояния на Донбассе между украинскими силовиками и стихийно возникавшими ополчениями в полноценную и кровавую гражданскую бойню.

Сам Пашинский откровенничал о том времени в интервью одному из украинских изданий, особо подчеркивая свои личные заслуги в том, что поначалу не горевшие желанием стрелять в соотечественников украинские силовики и военные, все-таки, переломили себя и стали «бультерьерами» нового режима.

Цитата: «Когда даешь команду, а она не выполняется – это страшная вещь. Армия требовала от нас приказа отступить, хотя мы требовали стрелять. Люди психологически не могли перестроиться. Под Славянском неделю топтались. И тогда один из руководителей подразделения взял трех офицеров, снайперскую винтовку и показал, как это делается. Не все могу рассказывать, но были бессильные и вялые. Три месяца было потрачено на то, чтобы найти людей, которые сейчас, как бультерьеры, там всех рвут».

При Порошенко Пашинский стал главой парламентского комитета по обороне и безопасности, параллельно наживаясь на подрядах по поставкам в ВСУ печально известных своей неисправностью минометов «Молот», убивших и покалечивших не один десяток украинских солдат. Происходило это потому, что «Молот» принимался на вооружение по сокращенной процедуре, без надлежащего тестирования качества – за счет лоббирования Пашинским.

Неудивительно, что с таким бекграундом за плечами Пашинский всерьез опасался за свою жизнь, и только в 2015 году, по свидетельству киевских СМИ, потратил на личную охрану 220 тысяч гривен.

Однако по иронии судьбы, «присел» Пашинский, пусть и всего на несколько месяцев, совсем не за эти художества. А – за банальную «бытовуху». 31 декабря 2016 года поздним вечером авто Пашинского не поделило дорогу с автомобилем некоего Вячеслава Химикуса. Выяснение отношений на повышенных тонах закончилось для Пашинского ударом бутылкой по голове, а для Химикуса – выстрелом в ногу. Причем, Пашинский признался, что стрелял стоя.

Пока Пашинский был в силе, этот инцидент ему особо не икался – прокуратура спустила дело на тормозах, квалифицировав, как «хулиганку». К тому же, нардепа защищала депутатская неприкосновенность.

Когда же Порошенко ушел с Банковой, а Пашинский пролетел мимо Рады нового созыва, новая власть с подачи юриста Андрея Портнова вспомнила об этом деле. Хулиганство превратилось в покушение на умышленное убийство. Пашинского отправили в СИЗО и все были почти уверены, что его дальнейшая судьба связана с казенным домом.

Однако просидел Пашинский недолго. Всего через несколько месяцев он вышел под залог с электронным браслетом. А еще спустя время – с него сняли и браслет. Дело, очевидно, рассыпалось, а у ГПУ, ставшей к тому времени Офисом генпрокурора, исчезло всякое рвение.

И вот, сегодня адвокат Химикуса Марина Паринова сообщила в соцсети, что ее клиент отозвал свой гражданский иск против Пашинского. Оказалось, что за время, когда внимание общества и СМИ к этому делу поутихло, потерпевшему выплатили некую компенсацию, размер которой, впрочем, не оглашается. К тому же, Химикус, по его словам, «простил» Пашинского и, как пишет адвокат, «хочет оставить этот кошмар позади».

С процессуальной точки зрения – это финиш. Нет, дело это еще будет рассматриваться в суде, но уже без участия потерпевшего, то есть, обладателя простреленной Пашинским ноги Химикуса. Теперь, как заявила адвокат, результат зависит исключительно от аргументов стороны обвинения и позиции суда. А какая может быть у суда позиция, если в деле нет потерпевшего, а участники процесса примирились?

Кто-то, как например, блогер Анатолий Шарий, говорит, что дело Пашинского «продали». Возможно, и так. Только кто же виноват, что этот процесс стал разменной монетой в политических торгах? Хотели как лучше, а вышло как всегда.

Фактически это означает полный развал дела и скорое оправдание Пашинского. Может быть, вследствие «примирения сторон», а может, опять переквалифицируют на нетяжкую статью. Может, даже и за отсутствием состава преступления, кто знает.

В любом случае, вместо того, чтобы стать показательным эпизодом наказания чиновника вип-уровня, это дело останется в памяти, как еще одна иллюстрация бессилия украинской Фемиды.

О том, чтобы хотя бы попытаться привлечь Пашинского по другим, действительно тяжким и резонансным эпизодам, можно только тихо мечтать.