28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, США, Украина

“Выстрелил – забыл”: Порошенко рассказал о принципе работы “Джавелина”


Противотанковый ракетный комплекс “Джавелин”, который Украина получила от США, работает по принципу “выстрелил-забыл”.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в соцсети.

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“Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, – а оставляет позицию непосредственно после пуска. Но “Джавелин” – это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю”, – написал Порошенко.

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