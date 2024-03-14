Выступавший против России болгарский патриарх умер

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Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался в возрасте 78 лет.

Священный Синод БПЦ официально подтвердил смерть своего предстоятеля.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», митрополит БПЦ Западно и Среднеевропейский Антоний (Михалев) сообщил миру о смерти патриарха Неофита за полчаса до официального заявления Священного Синода.

«13 марта после продолжительной болезни в Военно-медицинской академии (ВМА София) из-за полиорганной недостаточности скончался Его Святейшество болгарский патриарх и Софийский митрополит Неофит…. Мы призываем православных христиан вместе со святой Православной Церковью вознести свою искреннюю молитву к всемилостивому Богу об упокоении души дорогого нашего патриарха в Царстве Божием – в селах праведных и поместить его в число избранных, по правую руку….», – говорится в обращении Священного синода БПЦ.

В январе этого года Неофит в своем обращении по случаю освящения знамен и воинов «славной» болгарской армии, говорил про «разрушительную войну против братской Украины».

«Господь Бог и Святая Церковь благословляют только ту армию, которая не проявляет агрессию, а ее единственная цель сохранять и защищать свой народ и государство в международно признанных территориальных границах», – заявил тогда предстоятель БПЦ.

Ранее болгарские верующие обращали внимание на экуменические поступки патриарха Неофита. В частности, в сентябре 2020 года в церкви святой Софии в Софии состоялась служба в честь передачи Ватиканом БПЦ частиц мощей святых Климента и Потита.

Что характерно, это решение было принято папой римским после отказа болгарской церкви принимать участие во встрече в иорданском Аммане, где обсуждался и осуждался инициированный Константинопольским патриархом церковный раскол на Украине.

В ходе богослужения, в нарушение православных канонов, католическое духовенство сидело в непосредственной близости от церковного алтаря, а ватиканским гостям были розданы освященные антидор и теплота.

При этом в том же году глава БПЦ отказался принять участие во встрече представителей православных церквей, инициатором которой выступил Иерусалимский патриарх Феофил III, и осудить учиненный Западом и Константинопольским патриархом раскол православия на Украине.

Что характерно взошел на патриарший престол Неофит в 2013 году в храме в честь русского святого и благоверного князя Александра Невского.