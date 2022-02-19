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Новости Украины

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у президента Украины Владимира Зеленского отказала аппаратура, что он поспешил объяснить кознями Кремля.

«Скажите, справедливо ли не давать нам гарантии [безопасности], пока мы ещё находимся на этом пути [в НАТО]? Хотя бы дипломатические гарантии. Это же просто вопрос справедливости. Мы же не прижимаем никого к стенке и не говорим «хотим членство в НАТО», но мы хотим иметь такую возможность, и пока она не осуществлена, мы хотим иметь гарантии безопасности», – фактически выклянчивал Зеленский гарантии.

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В это время у украинского президента начались проблемы с гарнитурой для синхронного перевода.

«Минуточку, наверное, кибератака. Можно другую гарнитуру? Видите, Россия вроде как не присутствует, а на самом деле здесь. Не работает что-то у нас. Я вас и так с самого начала понимаю», – добавил Зеленский.