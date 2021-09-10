Выступая в Раде, Кулеба объявил Украину «спасителем» и «мировым лидером»

10.09.2021 14:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Крымская платформа» и ряд договоров между Украиной и соседними странами якобы сделали Киев «спасителем глобальной и региональной безопасности».

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – активный игрок на мировой арене, который прагматично продвигает свои интересы, остаётся преданной европейской и евроатлантической интеграции. «Крымская платформа» и визит главы страны в США – это два сигнала миру о том, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, небедные родственники», – уверяет Кулеба.

«Украина не жертва, Украина – это спаситель. Наша страна создаёт новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. «Крымская платформа», Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, трио с Грузией и Молдавией, квадрига с Турцией.

Это абсолютно новые инструменты, благодаря которым Украина подчёркивает свою лидерскую роль и повышает авторитет на мировой арене», – пафосно провозгласил министр.

Он считает, что «Крымская платформа» якобы является крупнейшим международным событием, которое позволит Украине вернуть полуостров.

«По инициативе президента Украины наша страна реализовала историческую по своим масштабам внешнеполитическую инициативу – «Крымскую платформу». Впервые за много лет вопрос Крыма вынесен на высший международный уровень. Впервые у нас есть реальный механизм, который ведёт к деоккупации полуострова», – добавил глава МИД Украины.

Также он напомнил о декларации, принятой по итогам «Крымской платформы» и выразил уверенность, что украинские «партнёры» якобы готовы усилить санкционное давление на Москву ради возвращения полуострова под контроль Киева.

«Крымская платформа» станет драйвером многих важных решений на Украине и за границей, которые будут приближать деоккупацию полуострова. Хочу подчеркнуть, что битва за Крым – это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический тест на зрелость.

Именно потому деоккупация полуострова будет приоритетом международной деятельности Украины. Крым – это тест, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в XXI столетии», – резюмировал Кулеба.