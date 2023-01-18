Выступление Лаврова: Запад оставил России только путь военных аргументов

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Запад не готов к переговорам с Россией по Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта западная болтовня, она от лукавого. Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения по переговорам и определиться. Мы слышим заклинания в западных столицах: ни слова об Украине без Украины. Это все чепуха, потому что, на самом деле, Запад решает за Украину. Они же запретили договориться с Россией в конце марта. Запад решил без Украины за Украину. И сейчас они говорят: нужно побольше истощить РФ», – сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что возможные переговоры должны касаться не только Украины.

«Говорить с Западом только по Украине бессмысленно. Запад использует Украину для разрушения системы безопасности в Евроатлантике. Он похоронил ОБСЕ так же, как Совет Европы. Сейчас они используются для продвижения тотального доминирования США. Поэтому говорить с нами: давайте с Украиной что-нибудь придумаем, а все остальное будет наше, – нет, нужен будет честный разговор. Я думаю, на данном этапе нам нет нужды проявлять какие-то инициативы на тех направлениях, которые Запад закрыл», – сказал Лавров.

Политолог Алексей Пилько считает, что выступление Лаврова зафиксировало: Москва рассматривает войну на Украине именно как конфликт России и Запада, полем боя которого является сегодня украинская территория.

«Позиция прагматичная, однако ждать от современного Запада конструктивных предложений бессмысленно. Максимум, что он может предложить – это формула Киссинджера, которая заключается во вступлении Украины в НАТО после войны и некоего дальнейшего диалога с Россией. Как показывает исторический опыт, выход из таких тупиковых ситуаций может быть только один – демонстрация убедительных военных аргументов. Скорее всего, в ближайшее время это и произойдёт. И от того, насколько сильной окажется аргументация, будет зависеть российская переговорная позиция в будущем» – написал Пилько.