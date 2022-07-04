Выступление Лукашенко в поддержку России подтвердило страхи Зеленского

Новости Украины

Белоруссия поддерживает Россию, потому что правда на стороне русских. Об этом в воскресенье заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге у Кургана Славы в честь Дня Независимости страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная страна в мире, поддерживающая Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования грустны, смешны и печальны. Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши родные братья. Трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа: россияне и украинцы. Но мы всегда говорим, что правда сильнее, и правда сегодня на стороне братской России», – сказал Лукашенко.

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Он в очередной раз повторил, что роль Белоруссии в СВО – «прикрывать спину России от удара в спину со стороны НАТО».

«Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. Мы с Россией строим Союзное государство. Мы идем как по тонкому льду, и этот опыт – впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. У нас создана фактически единая армия. Наше участие в спецоперации мною определено в первый день спецоперации, когда я сказал: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. Мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе для того, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. Для нас это тоже оказалось важнейшим направлением. Вы знаете о решениях блока НАТО об увеличении численности войск в Восточной Европе в 10 раз – для того , чтобы воевать. И нам надо выстоять и победить», – сказал Лукашенко.

На его слова уже последовала реакция из Киева, где в последние дни государственная пропаганда активно раскручивала тезис о новой угрозе наступления на столицу Украины со стороны Белоруссии и возможности участия в нем уже белорусских войск. Под предлогом этой угрозы в Киевской области была возобновлена работа блокпостов.

«Последние сигналы – очень небезопасные. Посмотрим, к чему они приведут», – заявил в воскресенье Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что «нападение Белоруссии» будет «небезопасно прежде всего для белорусского народа».

А в Батуми немногочисленные беглые участники Беломайдана провели митинг под бело-красно-белой символикой, использовавшейся гитлеровскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.