Выступление министра обороны США в Конгрессе обернулось скандалом

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Доклад министра обороны США Ллойда Остина в в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей был прерван антивоенной активисткой Медеей Бенджамин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Остин защищал военный бюджет и дополнения к закону о национальной безопасности, «которое поддержит наших партнеров в Израиле, Украине и Тайване».

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«Цена американского лидерства велика, но она намного ниже, чем цена американского отречения. Мы находимся в глобальной борьбе между демократией и автократией», – пафосно заявил Остин.

В этот момент Бенджамин громко поинтересовалась, можно ли говорить об американском лидерстве, когда США поддерживают геноцид в секторе Газа.

Председательствующий конгрессмен-республиканец Роберт Госселин распорядился вывести активистку, но она продолжала выкрикивать.

«Это незаконно, аморально, отвратительно. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем в секторе Газа прямо сейчас. Министр, вы поддерживает геноцид. Прекратите поддерживать геноцид», – кричала Бенджамин.

В марте прошлого года она таким же образом прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, потребовав от него переговоров с Россией по мирному плану Китая для Украины.