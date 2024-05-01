Выступление министра обороны США в Конгрессе обернулось скандалом
Доклад министра обороны США Ллойда Остина в в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей был прерван антивоенной активисткой Медеей Бенджамин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Остин защищал военный бюджет и дополнения к закону о национальной безопасности, «которое поддержит наших партнеров в Израиле, Украине и Тайване».
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«Цена американского лидерства велика, но она намного ниже, чем цена американского отречения. Мы находимся в глобальной борьбе между демократией и автократией», – пафосно заявил Остин.
В этот момент Бенджамин громко поинтересовалась, можно ли говорить об американском лидерстве, когда США поддерживают геноцид в секторе Газа.
Председательствующий конгрессмен-республиканец Роберт Госселин распорядился вывести активистку, но она продолжала выкрикивать.
«Это незаконно, аморально, отвратительно. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем в секторе Газа прямо сейчас. Министр, вы поддерживает геноцид. Прекратите поддерживать геноцид», – кричала Бенджамин.
В марте прошлого года она таким же образом прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, потребовав от него переговоров с Россией по мирному плану Китая для Украины.
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