Выступление Зеленского в ООН ознаменовалось жестоким обстрелом Донецка

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Пока президент Украины Владимир Зеленский выступает в ООН и вещает о возвращении Донбасса дипломатическим путем, украинские военные наращивают обстрелы мирных жителей республики.

Так, сегодня ВСУ обстреляли две машины «скорой помощи», направлявшихся в Куйбышевский район Донецка.

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Об этом в своем блоге сообщил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, военные 28-й механизированной бригады ведут обстрелы Куйбышевского района с раннего утра.

«С самого утра Куйбышевский район находится под обстрелом ВСУ, горят объекты гражданской инфраструктуры. Но из-за непрекращающихся «прилетов» с украинской стороны многие экстренные службы республики не могут подъехать на места попаданий, чтобы оказать помощь людям. И все это происходит на фоне пребывания президента Украины Зеленского на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он заявляет, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

О каком мире говорит Зеленский, если украинские войска с каждым днем усиливают обстрелы мирных районов республики, продолжает страдать гражданское население? ВСУ вновь грубо нарушают достигнутые договоренности о перемирии и нормы международного гуманитарного права, продолжая политику геноцида мирного населения Донбасса», – заявил Муратов.