Выступление Зеленского в ООН прозвенит воплем «вопиющего в пустыне» – украинский эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский, чей прошлый визит в США не принес никаких результатов, едет на Генассамблею ООН, чтобы в очередной раз рассказать о роли Украины в противостоянии с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Андрей Бодров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что прошлый визит по результатам оказался достаточно пустым. Он не принёс Украине того, на что, возможно, надеялся Зеленский. С одной стороны, его не ругали за закрытие телеканалов и давление на оппозицию, с другой стороны, ему там ничего не пообещали особого.

Можно сказать, что визит был достаточно дежурным и способствовал больше легитимации самого Зеленского в глазах украинской элиты – он поехал, и ему ярлык на княжение продлили.

С этой точки зрения легитимация Зеленского в прошлый визит произошла. Но эта пустота прошлого визита привнесла очень много кривотолков в экспертной среде и в политикуме. Зашептались о том, что дядька Байден не очень хорошо смотрит на нашего мальчика – ничего ему не дали, никаких коврижек.

Но Генассамблея ООН – это не то место, где могут дать коврижек. Зеленский там будет, скорее всего, произносить высокопарные речи о своей лидирующей роли, о глобальной роли Украины в борьбе с такой страшной бедой, как Россия, и о том, что мы являемся фронтиром, остриём копья направленного в подбрюшье России и так далее, и тому подобное.

Эта громкая политическая трескотня будет применяться для того, с одной стороны, чтобы озвучить отчаяние от геополитического одиночества, в котором мы сейчас очутились. Мы успели оттолкнуть старую Европу, мы успели поссориться с новой Европой, с Венгрией с Польшей. С Россией строить отношения мы не хотим и не можем.

Украина фактически очутилась в пустыне, и в этой пустыне звучит «глас вопиющего» в пустыне – «примите же нас хоть кто-нибудь!». Судя по всему, этот визит очень похож на попытку найти партнёров хоть по какому-то проекту и опереться на внешнюю помощь, чтобы не остаться один на один с теми бедами, которые мы допустили», – подытожил эксперт.