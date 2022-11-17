Высвободившиеся из-под Херсона силы ВСУ пошли на штурм Донбасса

Новости Украины

Высвободившиеся на херсонском направлении силы ВСУ уже воюют на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом в эфире канала НТС сообщил военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тревожные сведения приходят с различных участков, и то, что идёт обострение, неоспоримый факт, – подчеркнул он. – Наши разведорганы фиксируют прибытие с данного направления части сил и средств украинской армии, но говорить о том, что они перебросят все силы, я бы не стал. Потому что для них есть другие приоритетные задачи и направления, поэтому часть сил они оставят в качестве резерва, а те, которые вы освободились сейчас, будут задействовать на том же Донецком и Запорожском направлениях.

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Думаю, что, скорее всего, украинское командование так и поступит. Но не следует забывать, что такое крупное пополнение в нашей зоне ответственности украинских войск, конечно, сказывается на линии боевого соприкосновения, в том числе – обстрелах по территории республики. Естественно, наша команда это все видит и принимает соответствующие решения. На данный момент все попытки противника порвать нашу линию оборону остаются безрезультатными. Они несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции».

Крупные артиллеристские дуэли, по словам представителя ЛНР, проходят вдоль всей линии боевого соприкосновения, но моральный дух у бойцов остается высоким. В отличие от военнослужащих ВСУ, которые попадая в плен, даже не могут объяснить, за что воюют.

«Я длительное время провёл на линии боевого соприкосновения. Там даже связи обычной нет, и света нет. Суровые условия. Но моральный дух у наших бойцов на высочайшем уровне, в том числе среди мобилизованных граждан. Все знают, зачем они находятся здесь, на этой земле, у каждого за спиной родные, близкие и все абсолютно знают, что они делают, – заверил Марочко. – В отличие от украинских военнослужащих, которые попадают к нам в плен и теряются, не могут ответить на вопрос, что они из Ровно или Ивано-Франковска делают на территории Луганской Народной Республики.

Наши могут объяснить, что они защищают свою землю, свою семью и в целом русский мир, потому что мы прекрасно понимаем, что мы воюем не с Украиной, а с блоком НАТО. Надо смотреть правде в глаза – идёт спонсирование Украины, как и денежными средствами, так и материальными ресурсами со стороны Запада. Украина буквально фаршируется боеприпасами, оружием. Они даже этого не скрывают. Естественно, кто девушку платит, тот её и танцует. Здесь идёт большая политика. А украинские военнослужащие в большинстве своём оказались в заложниках преступного киевского руководства. Они находятся в крайне низком морально-психологическом состоянии, и у них в основном настроения панические. А если ещё взять тот факт, что их родные и близкие теперь сидят без света, тепла, связи, электроэнергии, и деньги, которые они зарабатывают здесь, уже не согреют родных. Они все это прекрасно осознают и понимают».

Прибывшее на фронт пополнение имеет высокую мотивацию, но пока не наработало боевой опыт не выходит на передовую. Сейчас мобилизованные находятся на второй и третей линиях обороны, чтобы пройти обкатку.

«По мобилизованным можно сказать, что ничто не заменит боевой опыт. Какой бы не была экипировка, какие бы навыки не получил, если у него нет боевого опыта, то это не совсем полноценный военнослужащий. Потому что никто не знает, как отреагирует необстрелянный человек. У некоторых начинаются панические атаки, это все-таки война, это жестокая штука. Там происходит много из того, что не хотелось бы говорить, и, естественно, этого всего у мобилизованных не хватает. Ну, недаром их располагают на 2-3 линию обороны набираться опыта, там они перемешиваются с теми военнослужащими, у которых этого боевого опыта в избытке. Потому что у нас идут боевые действия с 2014 года, и у нас такие есть «матерые волки», которые поделятся с молодым пополнением навыками нахождения на линии соприкосновения. А так в целом мотивация высокая, большая часть из них – это как раз добровольцы, и каких-то там упаднических настроений я не наблюдал. Буквально на днях встречался с мобилизованными из Тулы, у всех есть проблемные моменты, вопросы, но абсолютно у всех настроение боевое», – отметил Марочко.

Он добавил, что мобилизация на Украине также продолжается, и новые силы восполняют понесенные потери.

«Даже учитывая потери, которая несёт украинская армия, довольно длительное время будет существовать колоссальный мобилизационный резерв. Более того, не следует забывать, что боевые задачи на Украине будут выполнять не только мужчины, но и женщины. Те военные специальности, которые были мужскими, теперь ещё стали женскими. И, чтобы упреждать пополнение нам придётся уничтожать все города Центральной и Западной Украины. По сути, как поступают украинские боевики. Поэтому мы выделяем лишь тех, кто взял в руки оружие и направил его в сторону мирных граждан», – заключил представитель ЛНР.