«Высылайте на…» – чеченский писатель предлагает разорвать дипломатические связи с Западом

Владимир Гладков.  
29.01.2023 18:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Поскольку российские дипломаты не смогли предварительно урегулировать ситуацию, и началась фактически война с Западом, руководству РФ давно пора выслать всех европейских и американских дипломатов из страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку российские дипломаты не смогли предварительно урегулировать ситуацию, и началась фактически война с Западом,...

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«Наши дипломаты уже давно полностью обделались. Они не смогли найти нам вовремя союзников, не смогли сформировать антиамериканскую коалицию. Хотя очевидно, что это нужно было делать уже давно, формировать настоящий военный союз, а не этот бесполезный, разваливающийся ОДКБ.

Никакие интересы России дипломаты защитить не смогли, и теперь интересы России приходится защищать нашим воинам на поле боя. Потому что дипломаты обделались. И они сейчас выходят, и говорят что-то про красные линии, что чего-то не допустят. Просто помолчите, и что-то делайте», – сказал Садулаев.

Чеченский писатель считает, что Россия должна выслать всех европейских и американских дипломатов, и одновременно вернуть своих людей из стран западного блока.

«Высылайте на… их послов и дипломатов. Не нужны нам они сейчас. Не только Эстонии и Латвии, а вообще никто. Зачем они здесь сидят? Шпионскую сеть свою поддерживают? Зачем?

У нас ведь до сих пор работают посольства Америки, стран Европы. Зачем они здесь? А наши там зачем? Как заложники? Они тут работают как шпионы, а наши там как заложники.

Нужно снизить статус взаимного дипломатического присутствия, убрать всех на… отсюда. А не рассказывать про какие-то «красные линии», в которые уже никто не верит», – резюмировал Садулаев.

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