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Молдавские политики и представители общественности резко критикуют дипломатический скандал между Молдовой и Россией.

В итоге это привело к выдворению 45 дипломатов и сотрудников российского посольства из этой страны.

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«Угодничество перед Западом, желание быть «в тренде» со странами НАТО, – вот что двигало решением правящей группировки «Действие и солидарность» сократить число российских дипломатов в стране», – заявил экс-президент Республики Молдова, председатель исполкома Партии социалистов Игорь Додон.

Политик напомнил недавние слова министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску о недопустимости идти по стопам Запада и сокращать число российских дипломатов в Молдове, поскольку в молдавском диппредставительстве в Москве работают всего несколько сотрудников.

Возможные ответные меры ударят по сотням тысяч молдавских граждан, которые живут и работают в России. Консульская служба посольства Молдовы на Кузнецком мосту в последнее время сталкивается с большими трудностями в приёме и обслуживании: запись растягивается на многие месяцы.

«Наверняка антироссийские демарши нашего руководства не останутся без ответа», – прогнозирует бывший глава Молдовы.

Среди возможных ответных мер могут последовать ограничения на импорт молдавской сельхозпродукции, которая на 70% ориентирована на рынки России и СНГ, или ограничение въезда молдавских граждан в Россию.

«Несмотря на бравурные заявления властей о переориентировании сбыта на страны ЕС, у нас нет другого рынка для поставок плодовоовощной, винодельческой продукции, который смог бы потребить те объемы, что мы производим. Более того, некоторые российские парламентарии уже задаются вопросом: а не стоит ли ограничить въезд молдавских граждан в Россию, как это делает наша власть, высылая ежедневно десятки россиян», — отметил Додон.

Он подчеркнул:

«Антироссийская политика молдавских властей ударит по гражданам нашей страны, а не по Кремлю, как пытаются убедить наши горе-политики, и грозит серьезной дестабилизацией нашей стране, где по опросам население расколото примерно пополам в симпатиях между Западом и Востоком, где есть неурегулированный конфликт с Приднестровьем, а в последнее время растет напряженность с Гагаузией».

Молдавская журналистка и телеведущая Елена Левицкая-Пахомова считает, что высылка российских дипломатов из Молдовы станет ударом по русскоговорящим страны.

«Мы не только русские, мы разных национальностей, но бить будут по факту принадлежности к носителям русского. Бить будут все. В Молдове, потому что мы якобы какие-то там «агенты», «пятая колонна». В России, потому что «вы допустили это», – отмечает журналистка в своём телеграм-канале «Ивановна».

При этом, по её словам, нельзя винить в сложившейся ситуации только власти Молдовы.

«Выстроена ли Россией правозащитная система русскоязычного населения в других государствах? Нет. Мы сами добиваемся права учиться на родном языке, общаться, сохраняем свою культуру. Выстроена ли система продвижения русской культуры, достижений современной России? Нет. И дело не в кокошниках. Их тоже можно красиво преподносить. Страна с не рухнувшей промышленностью, новыми технологиями, выдающимися учёными не даёт миру узнать об этом», – отмечает Левицкая-Пахомова.

Она с горечью констатирует:

«Если о нас, то мы и для тех чужие, и для этих. Обидно, больно, но мы так жили, живём и будем жить. Сами себя спасаем, защищаем, бережём».