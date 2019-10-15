«Выть, плакать, голодать!» – Тягнибок расписал план «реинтеграции Донбасса»

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна устроить тотальную блокаду ДНР и ЛНР, заставив людей там «выть».

А при «возвращении» республик – урезать в правах все население Донбасса, заставив его доказать свою лояльность Украине.

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Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер ВО «Свобода», украинский нацист Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каким должен быть наш план?

Первое – никаких выборов на оккупированных территориях минимум первые лет пять-семь быть не может.

После возвращения их в лоно Украины там нужно провести полную десепаратизацию, перепаспортизацию.

Каждый человек, который хочет быть в украинском государстве и на что-то претендовать, должен доказать свою лояльность Украине.

Если он хочет получить свой паспорт, это не может быть человек, который сотрудничал с оккупационной администрацией – для этого должны работать наши спецслужбы. И только тогда, когда это действительно будет Украина, а не граждане, которые ненавидят Украину, можно проводить там выборы.

Второе – надо разрывать дипломатические отношения с Россией.

Третье – надо перекрывать границы. Никакой торговли с оккупантом!

И не покупаться на эти все вои и плачи, мол там же тоже наши граждане, что же они будут там кушать, какую водичку будут там пить.

Воду перекрывать, электроэнергию перекрывать, никакой торговли, ничего им не поставлять – пусть они внутри воют на ту власть, которая сейчас их там уничтожает, а не мы должны их кормить!

Никаких пенсий им не давать!», – заявил главарь западно-украинских нацистов.