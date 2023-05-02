«Вытаскивать будем всей страной» – востоковед предостерегает россиян от поездок в Турцию

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Граждане России должны осознавать напряжённую обстановку на мировой арене и политическую нестабильность в некоторых государствах, и отказаться от туристических поездок в Турцию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по востоку Иван Стародубцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии отметили, что россияне начали массово скупать туристические путёвки в Турцию, и поинтересовались, насколько такие отдыхающие могут чувствовать себя в безопасности в одной из стран НАТО.

«До тех пор, пока люди находятся в гостинице и никуда не суются – там всё нормально. Но шаг влево – шаг вправо на крупные городские площади… Простой пример – вчера я сунулся в центр Анкары, и сразу упёрся в то, что перегорожена улица, стоит полиция, ожидает митингов и разных акций. Ходят люди с флагами, против чего-то протестуют. В Стамбул, Измир лучше не ехать. Курорты – да, пожалуйста. Но – бочком», – сказал Стародубцев.

Однако военкор и телеведущая Надана Фридрихсон отметила, что часть отдыхающих по любому отправятся искать себе приключений.

«А потом будем всем МИДом, всей страной вытаскивать их из турецких тюрем, потому что они на полицейского напрыгнут. Или вывозить из страны, потому что что-нибудь начнётся», – сказала она. «Мы переживаем за наших туристов, потому что они приезжают в страну, а вытаскивать их приходится нашему Министерству иностранных дел и нам военным бортам, если что-то происходит. И надо хорошо помнить – пока не стабилизируется ситуация в Турции – не ехать однозначно. Но всё равно люди сейчас едут, и никакое подорожание их не останавливает. Турция сейчас стала крайне дорогой страной, выросла процентов на пятьдесят. Поэтому свою привлекательность в значительной мере утратила. Но на каждый товар находится свой купец», – согласился востоковед.