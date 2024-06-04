«Выучат немецкий и польский»: украинские дети отказываются от русских книг

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Украинские дети якобы массово отказываются читать литературу на русском языке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заведующая отделом обслуживания детей Макаровской городской библиотеки Одарка Мочернюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши дети начали активно учить английский язык, очень серьёзно учить. Например, у нас иностранная литература в основном на русском языке, но сейчас, после деоккупации, какой бы ребёнок ни приходил к нам в библиотеку, они не хотя т книги на русском языке. Говорят: «Мы не будем это читать». Дети 4-5 класса говорят, что не будут читать на языке людей, которые нас уничтожали. Потому что наши дети долго были под оккупацией, многое пережили», – сказала Мочернюк.

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«Сейчас мы запросили литературу на немецком языке. Оказывается, у нас есть люди, которые хотят читать на немецком, на польском. В перспективе, мы будем над этим работать», – добавила она.