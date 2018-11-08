Вывернутые локти и поврежденный позвоночник – СБУ искалечила 60-летнюю женщину

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Верховный Суд Украины перенес на 18 декабря рассмотрение дела 60-летней Ольги Клименко, матери секретаря Бориспольского горкома КПУ, которую пытали в СБУ.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат потерпевшей подозреваемой Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, после пыток в застенках СБУ у женщины остались многочисленные травмы, однако ей уже несколько лет не оказывают медицинскую помощь.

«Ольга Клименко была арестована СБУ 6 февраля 2015 года в Запорожье по доносу как мать секретаря КПУ города Борисполя. Во время следствия женщину подвергали избиениям и пыткам, в деле имеются соответствующие документы с результатами медицинского освидетельствования, которое было проведено через месяц после пыток. Травмы были настолько тяжелыми, что остались последствия – частичная потеря зрения, развилась гипертония, повреждены лицевые мышцы, разбиты коленные суставы, вывернуты локти, перелом лучевой кости правой руки, поврежден позвоночник. Квалифицированной медицинской помощи и лекарств Ольга Клименко не получает, состояние здоровья очень тяжелое», – отметил Рыбин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что для украинских судов пытки задержанных силовиками не имеют значения.