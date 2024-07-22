Вывести из тени. «Серые» сим-карты и иностранные мессенджеры — угроза национальной безопасности

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В последние годы наблюдается тревожная тенденция – бесконтрольное распространение «серых» сим-карт, а также активное использование иностранных мессенджеров, представляющих ощутимую угрозу как отдельным гражданам, так и государству, и обществу в целом.

«Серые» номера, как правило, приобретаются на черном рынке или через интернет-магазины, не требующие идентификации личности, что дает возможность владельцу использовать их в противоправных целях.

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Как правило, «серые» сим-карты и привязанные к ним номера злоумышленниками используются для мошенничества, терроризма и даже шпионажа.

Чаще всего они используются мошенниками для звонков с целью доступа к персональным данным, банковским счетам или для вымогательства денег под разными предлогами.

Террористы используют «серые» сим-карты для координации действий, планирования терактов, вербовки адептов и распространения пропаганды. Свежий пример — массовый расстрел людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Силовиками установлено, что преступники координировали свои действия и получали инструкции от нанимателей, используя такие сим-карты.

Анонимные сим-карты — удобный инструмент иностранных спецслужб для ведения разведывательной деятельности, сбора информации о государственных структурах и стратегических объектах, позволяющий скрывать истинную личность вражеского агента и его контактов.

Киберпреступность также активно использует «серые» сим-карты для рассылки спама, фишинговых писем, а также для организации бот-сетей для проведения DdoS-атак.

В связи с растущей угрозой, связанной с использованием «серых» сим-карт, Госдума Российской Федерации приняла ряд мер, направленных на ужесточение контроля за их реализацией. В частности, разработан проект закона, который предусматривает обязательную идентификацию личности. Иностранные граждане смогут получить сим-карту только после личной явки в офис оператора связи с предъявлением паспорта и прохождением процедуры биометрической идентификации.

В целях безопасности вводится лимит на количество сим-карт, которые может приобрести один человек.

Операторы связи обязаны передавать информацию о заключенных договорах на портал «Госуслуги», что позволит регулирующим органам отслеживать и выявлять случаи незаконной продажи «серых» сим-карт.

Помимо «серых» сим-карт, ощутимую угрозу национальной безопасности представляют иностранные мессенджеры, часто используемые в том числе для координации и общения при подготовке и совершении диверсионно-террористических операций.

Иностранные мессенджеры предоставляют удобную и неконтролируемую национальными службами безопасности платформу для тайного общения, планирования и координации преступной деятельности как иноагентов, так и реальных шпионов. Иностранные мессенджеры используются для создания закрытых групп и каналов, в которых террористы могут вербовать новых участников, распространять пропаганду и обмениваться информацией.

Чаще всего мессенджеры активно используются для вброса фальшивок, дезинформации и пропаганды, направленной на подрыв общественной стабильности и политических процессов в стране.

Введение новых законодательных норм позволит ограничить использование иностранных мессенджеров для противоправной деятельности. При этом стоит рассмотреть создание российских альтернативных приложений, которые должны соответствовать высоким стандартам безопасности, что поможет снизить зависимость от иностранных платформ.

Борьба с распространением «серых» сим-карт и использованием иностранных мессенджеров требует комплексного подхода, включающего в себя ужесточение законодательства, развитие российских программных продуктов, усиление контроля со стороны правоохранительных органов, а также просвещение граждан о существующих угрозах.

Только совместными усилиями государства и общества можно обеспечить безопасность и защитить национальные интересы от внешних и внутренних угроз.