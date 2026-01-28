Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Единственный вариант сдачи Донбасса для Украины – это фактически оставить всё без изменений, лишь заменив ВСУ на контингент ООН и украинскую полицию.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, Украина попробует осуществить такую гибридную историю в мирных переговорах: например, вывести ВСУ с территории Донецкой области, тяжёлую технику, проговорить это – пушки, танки, миномёты. Но всё это остаётся под юрисдикцией Украины, флаг Украины остаётся основным и единственным. Местная администрация назначается из Киева, выборы проходят по законодательству Украины, налоги платятся в госбюджет Украины, патрульная полиция Украины. Но там присутствуют миротворцы под эгидой ООН. Как по мне, это реальный вариант, который взлетает», – придумал хитрый бандеровец.