Вывезенные из РФ после начала СВО воздушные суда воевали на стороне Украины

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ФСБ возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации, по вине которых российские самолеты и вертолеты были использованы для оказания военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, близкие к правоохранительным органам, пишут «Известия».

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Примечательно, что вывод 59 самолетов и вертолетов из России произошел уже после начала СВО.

Отмечается, что 7 февраля в рамках дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации, где была произведена выемка документов в кабинетах и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», — говорит один из собеседников издания.

Уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК) возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. Источник указывает, что поводом для увольнения Жильцовой мог стать «антивоенный плакат на ее рабочем месте и негативное отношение к СВО».

При этом Бывалина проходит по еще одному заведенному уголовному делу — о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК).

Поводом для дел стала проверка Минтрнаса, проведенаня в июле прошлого года.

«В результате выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312. В частности, сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России», – рассказал один из источников.

С его слов, проверка также вскрыла факты, что специалисты Росавиации не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.

«В результате допущенных нарушений, с марта 2022 года по июнь 2023-го (в этот период Росавиацию возглавлял Александр Нерадько), из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов, установил Минтранс. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в недружественные страны», – отмечается в статье.

По словам одного из источников, несколько из незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы РФ бортов (в частности самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-6) стали оказывать содействие Украине в ходе СВО.

«Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками», – указал другой источник, близкий к силовым структурам.

Практика отключения ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы, такие полеты не видны, например, на FlightRadar24.

Бывший военный пилот и экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов подчеркивает, что Ил-76 имеет стратегическое значение во время вооруженных конфликтов.

«Продажу такого вида транспорта, способного быстро совершать доставки в любую точку земного шара вооружения и солдат, конечно, надо ограничить — либо на какое-то время, либо в конкретные страны, особенно недружественные, которые могут использовать его в интересах Украины. Если это еще не сделали, то это большое упущение. Вот СВО закончится и можно снять запрет», – считает Смирнов.

На сайте Росавиации указано, что с марта 2022 года по июнь 2023-го из Госреестра гражданских воздушных судов РФ было исключено 43 борта в связи с их продажей за рубеж. Среди них числятся только два самолета Ил-76 и шесть вертолетов Ми-8.

В Минтрансе пояснили, что эти суда вылетели из России под предлогом чартерных рейсов или других программ и должны были вернуться обратно.

«Источники «Известий», близкие к правоохранительным органам, и в Минтрансе, указывают на то, что именно эта история стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают того, что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела. После отставки Александр Нерадько устроился в «Норникель» на должность советника президента. Однако в начале февраля его оттуда уволили по причине конфликта интересов, рассказали собеседники газеты. При этом в «Норникеле» отказались от каких-либо комментариев», – резюмирует газета.