Вывезенный из Херсона прах Потёмкина предложено захоронить в Севастополе

Вывезенные при отступлении российской армии из Херсона останки князя Григория Потемкина должны быть захоронены в Севастополе.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Князь Потемкин был похоронен в городе Херсоне. Вы знаете, что в связи с тем, что мы оставили Херсон, надеюсь, временно, его мощи были вывезены из могилы и находятся сейчас на нашей территории.

До каких пор кости князя Потемкина не будут упокоены там, где им никогда и ничего не будет угрожать? Он создал эту историю с Крымом. Похороните его в Севастополе или в Крыму – там, где он должен был лежать с самого начала. Потому что это – его город, Севастополь, это его Крым, который он своим трудом привел в Российскую Федерацию.

И поставим над этим церковь или положим его в церковь, которая существует. Но не в ящике, как сейчас», – заявил Затулин.