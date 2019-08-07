«Вывод авиации из-под удара». Россия готовится к отражению атаки из Грузии

07.08.2019, Москва, Олег Кравцов

В ответ на стартовавшие в Грузии под эгидой НАТО учения Agile Spirit 2019 в Южном военном округе начались масштабные маневры авиации и сил противовоздушной обороны.

Об этом пишет «Независимая газета», обращая внимание, что участвующие в маневрах российские войска будут в основном сосредоточены в районах, расположенных вдоль Главного Кавказского хребта, по которому проходит граница с Грузией.

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При этом в Минобороны РФ уточнили, что «планом учения предусмотрен вывод авиации из-под удара с аэродромов базирования, дислоцированных в Ростовской области, на Кубани, в Крыму, с выполнением передислокации на оперативные аэродромы в Астраханской области, в Северной Осетии и на Ставрополье». В то же время авиация и силы ПВО «проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области».

«Данные маневры не анонсировались. Но в экспертном сообществе ожидались, поскольку в Российской армии долгое время действует закономерность: Минобороны и войска реагируют на любые масштабные учения НАТО, которые проходят у границ страны», – пишет издание.

Газета указывает, что по данным грузинских СМИ, на маневрах при участии американских танков уже отличилась украинская тактическая группа, которая вместе с грузинскими военнослужащими «отрабатывала элементы пехотного боя в горной местности» почти по сценарию одиннадцатилетней давности, когда грузинская армия входила в Южную Осетию.

Ситуация вокруг учений прокомментировал генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в свое время командовал на юге страны армией, а позже был заместителем командующего российской военной группировкой в Грузии.

По его словам, Россия имеет хороший сирийский опыт применения боевой авиации в локальном конфликте.

«Однако реалии таковы, что в условиях активности сил НАТО на постсоветском пространстве на юго-западе РФ и Южном Кавказе возможны агрессия и полномасштабные боевые действия не только против России, но и ее союзников – Абхазии и Южной Осетии. И тут авиация РФ может показать возможность эффективно решать не только тактические, но и оперативные задачи. Силы ЮВО и в целом Российская армия должны к этому готовиться, что они и делают», – сказал Неткачев.

Он полагает, что замысел российских учений связан с действиями сил НАТО и Украины на маневрах Agile Spirit 2019.