Вывод войск готовился заранее, россияне не оставили «трофеи» — полковник СБУ

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Новости Украины

При выходе с правобережья Херсонской области российские войска не оставляют ВСУ трофеев и не бросают технику.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, который присоединился к боевикам и находится в Николаевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костенко, видно, что этот вывод готовился хорошо и заранее.

«Это не такое бегство, как мы наблюдали в Харьковской области, когда наши силы обороны их заставили бежать и бросать все. Видно, что этот отход был запланирован заранее, они готовились длительное время, я думаю, может, недели, до недели. Но то, что они его (отход) готовили и потом начали отходить… Сказать, что они много чего после себя оставляют — я еще раз скажу, что видно, что это был плановый отход, что они планировали его заранее, потому таких трофеев, как были на Харьковщине, тут мы не наблюдаем», – сказал Костенко.