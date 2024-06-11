Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чем ближе швейцарский саммит Зеленского, тем больше всплывает интересных подробностей насчет состава его участников и предлагаемой повестки дня.

Не успели украинцы переварить новость о том, что на форуме не будет представителей Пакистана, как швейцарский телеканал NHK сообщил о том, что Украине пришлось отказаться от одного из основных своих требований к России – о выводе войск из новых регионов РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как явствует из попавшего в распоряжение журналистов телеканала проекта совместного заявления по итогам предстоящего «саммита мира», в документе не будет призыва к выводу российских войск с украинской территории.

По данным дипломатических источников телеканала, этот пункт был исключен из коммюнике из-за позиции ряда развивающихся стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией и согласились принять участие в мероприятии лигь на условиях минимальной конфдиктности документов, которые им предложат к подписанию.

Всего в проекте совместного заявления будет только три из десяти пунктов «формулы мира» авторства Зеленского. Причем, это наименее спорные пункты, по которвм возможно достижение гирокого консенсуса.

Это обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также освобождение всех пленных и возвращение украинских детей из России. Последний процесс – благодаря контактам омбудсменов Москвы и Киева и так сейчас активно идет.

Помимо этого, в документе есть пункт о том, что все стороны должны принять участие в достижении мира. В нем также подчеркивается важность участия России в последующих дискуссиях по этому вопросу.

Де-факто это дипломатическое фиаско Украины, которую обстоятельчтва вынудили “приземлиться” и сверить свои максималистские требования с текущими реалиями.

В конце концов даже Зеленский был вынужден признать, что на саммите будут обсуждаться только три вопроса, поскольку есть страны, которые считают, что обсуждать остальные пункты «формулы мира» без участия России невозможно.

«Мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснил Зеленский такую метаморфозу, явно делая хорошую мину при скверной игре.