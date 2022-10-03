«Выводов не сделано»: Военкор назвал основные проблемы российской армии

03.10.2022  13:15 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После отвода войск с харьковского направления российская армия повторяет те же ошибки, которые привели к отступлению.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После отвода войск с харьковского направления российская армия повторяет те же ошибки, которые привели...

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По словам Коца, одной из явных проблем является координация между соседними подразделениями и отсутствие противотанковой обороны.

«Надо понимать, что в Лимане стояли как российские подразделения Минобороны, так и подразделения МВД, так и подразделения Росгвардии, подразделения ЛНР, ДНР – и между ними никакого взаимодействия, никакой общей связи просто нет.

Иногда, как я разговаривал с людьми, на позициях стоит подразделение, а оно не знает, кто у них соседи справа, кто у них соседи слева, что они делают. То есть, налицо некий кризис управления.

Наверное, в этом есть ошибки и руководства Минобороны, но в принципе, выстраивать оборону небольшого городка, такого, как Красный Лиман – это уровень компетенции командира батальона или полка. Этому учат в академиях. Почему здесь не было противотанковых рвов, почему не минировались атако-опасные направления – тоже непонятно», – сказал журналист.

«Проблемы есть, мы их все озвучивали после харьковского отступления, говорили о том, что будем надеяться, что выводы сделаны и в следующий раз такого не произойдет, но, к сожалению, я не вижу, чтобы эти выводы были сделаны.

И мы опять наблюдаем примеры массового героизма русского солдата, который сражается не благодаря, а вопреки потерям, которые совершенно необязательны и можно было их избежать. Но каких-то перспектив, чтобы что-то менялось в лучшую сторону, я пока на земле не вижу», – заявил Коц.

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