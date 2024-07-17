Вывоз браконьерской красной икры с Камчатки сократился почти в три раза

Елена Острякова.  
17.07.2024 22:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экология


Объем красной икры непромышленного изготовления, вывозимого с Камчатки, в прошлом году сократился с 800 до 290 тонн. Это произошло после введения 1 ноября 22 года запрета на авиаперевозку свыше 10 кг продукта на человека.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил сенатор Борис Невзоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объем красной икры непромышленного изготовления, вывозимого с Камчатки, в прошлом году сократился с 800...

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«Наведен порядок в аэропорту Петропавловска Камчатского. Введение эксперимента позволило пресечь перевозку икры так называемыми профессиональными «челноками» и вовлечение сторонних лиц из числа пассажиров. Для добросовестных пассажиров неудобств не создано. Процедура контроля синхронизирована с общими досмотровыми процессами», – сказал Невзоров.

По его словам, желание присоединиться к камчатскому эксперименту выразили Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

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