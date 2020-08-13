Выяснилось, что белорусские опера искали в минском офисе «Яндекс Такси»

13.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Проводившие обыски в офисе «Яндекса» и его дочерней компании Uber неизвестные люди с оружием перед уходом соизволили представиться, назвавшись Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК ) МВД Белоруссии.

Белорусские правоохранители не сообщили о цели своего визита, но высказываются мнения, что оно связано с действиями таксистов, поддержавших антилукашенковский протест.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сотрудники ГУБОПиК нагрянули одновременно в минские офисы «Яндекс» и Uber, в которых обычно находятся 120 человек персонала, но в связи с последними событиями и карантином сотрудников перевели на удаленку.

На момент визита «людей в черном» в офисах находились только ведущие менеджеры, дежурные и охрана. Представители МВД перерыли все вверх дном, однако ничего изымать не стали. При этом сотрудники минского филиала российской компании, по их словам, постарались дать максимально исчерпывающие ответы на вопросы силовиков. Через несколько часов сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ушли, так и не объяснив цель своего визита.

Со своей стороны, представители минского офиса «Яндекса» сообщили о том, что проинформировали о произошедшем посольство России. В свою очередь, в российской дипмиссии сообщили, что ждут от белорусской стороны информации о причинах обысков.

«Важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы», – заявили в посольстве России.

При этом, согласно информации от источников в правоохранительных органах, активность белорусских силовиков может быть связана с поддержкой, которую оказывают протестному движению некоторые белорусские таксисты. Представители офиса компании, скорее всего, лично не знакомы с теми, кто там работает.