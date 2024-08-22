Выяснилось, что Молдову невозможно отключить от России

За последние 30 лет процент сторонников России в Молдове не изменился, несмотря на все антироссийские кампании правящих властей. При этом попытки отключения российских телеканалов дают обратный эффект: люди ищут и смотрят эти каналы в интернете. Об этом в интервью авторскому проекту Инессы Дерменжи «Век абсурда» рассказал молдавский историк и политолог, экс-депутат парламента РМ Зураб Тодуа.

По его словам, в нынешнем противостоянии Запада с Россией Молдова занимает очень важное геополитическое и стратегическое положение. Запад не хочет, чтобы Молдова ушла в зону влияния России.

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«Все провластные политологи и эксперты как раз подчёркивают, что именно с этим связана такая напряжённая борьба. Они придают этой предвыборной кампании именно такой аспект, что это геополитическая борьба с Россией, и нужно вырвать Молдову из российской сферы влияния. Они рассчитывают на то, что тема противостояния с Россией, отрыва от СНГ поможет Майе Санду получить дополнительные голоса на выборах. Это сомнительная точка зрения на мой взгляд, потому что в Молдавии расклад симпатий не изменился в принципе за последние два- три десятка лет. По-прежнему, как и раньше, сторонников евроинтеграции и сближения с Россией 50/50. Одинаковое количество. И если бы прошли абсолютно честные выборы, число сторонников обоих направлений сложились бы так же – 50/50 или 60/40, причём не обязательно в пользу Европы», – отметил Тодуа.

Эксперт выразил несогласие с тезисом ведущей, что Россия якобы никак не присутствует в информационном пространстве Молдовы.

«Да, телеканалы закрыты, нет прямого выхода на передачи, которые раньше смотрели молдавские граждане. Но по интернету любой интересующийся человек может выйти на любую передачу. Поэтому эффект от закрытия российских телеканалов больше в минус правящей партии. Потому что через интернет все граждане, которые пожелали бы, могут спокойно выйти на любой телеканал мира вообще и России в частности. Это реальность, поэтому надо сказать спасибо прежним властям, в первую очередь Партии коммунистов, которая в 2001 – 2009 годах обеспечила интернетом всё пространство территории Молдовы. И в этом отношении мы впереди даже многих европейских стран: качество интернета даже в самых отдалённых сёлах очень хорошее, и есть доступ практически к любым ресурсам. Все в курсе, что последние 2-3 месяца российские власти и СМИ уделяют большое внимание Молдове. Мы слышим высказывания российских чиновников, экспертов, журналистов и так далее», – подчеркнул Тодуа.