04.08.2020, Донецк, Серегей Вредников
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Выяснилось, как Киев зарабатывает на самоубийствах солдат ВСУ


Киевское военно-политическое руководство использует чрезвычайно высокий уровень небоевых потерь и низкое моральное состояние ВСУ для выделения из бюджета страны дополнительных средств и их последующего расхищения.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высокий уровень небоевых потерь и увеличение случаев суицида среди военнослужащих ВСУ в зоне ООС позволяет военно-политическому руководству Украины формировать новые коррупционные схемы, принимая показательные меры, демонстрирующие якобы заботу о морально-психологическом состоянии военнослужащих, а на деле призванные истребовать дополнительные средства из бюджета страны на создание управления психологической поддержки, закупку имущества и пунктов психологической помощи в войсках», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с этой целью командование ВСУ сознательно допускает «утечки» информации о небоевых потерях украинской армии.

«Так, Главнокомандующий ВСУ Хомчак допустил контролируемую утечку сведений о количестве небоевых потерь ВСУ в зоне ООС, официально заявив о 66 потерях в 2020 году и одновременно распространив через волонтера Мысягина список из 422 пострадавших военнослужащих, в том числе не менее 330 человек в результате подрыва на собственных минно-взрывных заграждениях.

Так же Хомчак доложил министру обороны Тарану о совершении военнослужащими ВС Украины 39 самоубийств в первом полугодии 2020 года, что не соответствует вброшенным им же достоверным данным о самоубийстве 78 военнослужащих не справившимися с психоэмоциональными нагрузками в результате принуждения руководства страны к ведению агрессивной войны и убийству мирных граждан Донбасса», – добавили в НМ ЛНР.


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