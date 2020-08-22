Выздоровления нет: Антироссийские силы будут преобладать и в новой Верховной раде

22.08.2020, Киев, Игорь Петров

На Украине растёт поддержка условно лояльной России «Оппоплатформы За Жизнь!» Виктора Медведчука, однако подавляющее большинство депутатов, которые бы сейчас избирались по партийным спискам, представляли бы всё равно националистические проекты под различными вывесками.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последнее время рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижался с 30,5% в июне до 29,8% в июле и в 26,7% в августе.

Рейтинг «Оппозиционной платформы – За жизнь», напротив, рос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе.

Рейтинг партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко можно считать стабильным, поскольку уровень поддержки был в 12% в июне, в июле он немного вырос – до 15,7%, но снова вернулся на уровень 12,5% по результатам опроса в августе.

Уровень поддержки «Батькивщины» Юлии Тимошенко не меняется (9,7%; 9,6% и 9,8%, соответственно).

Эти четыре партии прошли бы в парламент, если бы выборы проходили в ближайшее время.

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, прошедших в парламент, новый состав Верховной Рады Украины мог бы иметь следующий вид: «Слуга народа» – 172 мандата, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 130 мандатов, «Европейская солидарность» – 83 мандата, «ВО« Батькивщина» – 65 мандатов.

Для принятия решений в Верховной раде нужно 226 голосов.

По новому Избирательному кодексу распределение голосов происходит иначе, будет важно, как поддержали политически силы на уровне каждого электорального округа, которых будет 27», – отметила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева.