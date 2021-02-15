«Выждать момент» – в Киеве призвали Запад совместно напасть на Россию

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина и её западные «партнёры» должны воспользоваться моментом транзита власти в России, и, когда эта страна будет уязвима, захватить часть территорий.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА», бывшая участница переговорной группы по Донбассу со стороны Украины Ольга Айвазовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Появится небольшое окно возможностей, когда в России будет происходить транзит власти. Но этот транзит власти происходит на фоне их конституционных процессов и их внутренних конфликтов.

И тут украинскому обществу, аналитическим группам и политикам нужно быть очень внимательными к этим процессам. Чтобы в момент, когда маленькая трещинка появится в огромной стене, которая кажется несокрушимой, Украина вместе с международными партнёрами приложила усилия для возвращения собственных территорий и суверенитета.

Потому что она имеет на это право. Потому что она жертва, на которую напали – она имеет на это право, она равноценна в этом праве с другими странами ЕС, западного цивилизационного выбора, и теми странами, которые принимают международное право после Второй Мировой», – рассуждает русофобка.

Айвазовская подчеркнула, что Украина уже сейчас должна готовиться к возвращению Крыма и Донбасса, и лучше всего в этом вопросе поможет опыт Хорватии.

«Украинский парламент, общество должны прийти к консенсусу, в чём заключается реализация определённых мероприятий по реинтеграции, и каким будет выбор страны в момент деоккупации, и какими будут права граждан в момент, когда Россия потеряет контроль над оккупированными территориями.

И для этого есть документ, он пока не зарегистрирован на сайте Верховной рады, по поводу переходной юстиции, политических и социальных прав, дефиниции. Этот документ должен быть принят в той или иной форме…

Второй момент – когда это окно возможностей появится, мы не должны быть как слепые котята. Надо не просто иметь план, закон или правовые нормы, а нужно иметь институции, которые могут их имплементировать тут и сегодня. Поэтому опыт наших партнёров, союзников, той же Хорватии, показывает, что когда готовится определённый контингент, правоохранительная система, это имеет перспективу для реализации», – резюмировала авантюристка.

Отметим, сформированная в 2005 году Гражданская сеть «ОПОРА» является правопреемницей активно участвовавшей в «оранжевой революции» грантовой общественной организации «Пора». Финансируется за счёт Национального демократического института США.