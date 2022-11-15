«Выжечь на хрен Украину»: Соловьев потребовал ответить на обстрелы России

15.11.2022  13:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

ВСУ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты России.

Об этом сообщают губернаторы областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты России. Об этом сообщают губернаторы областей, передает корреспондент...

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«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена», – написал сегодня в своем ТГ-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также сегодня под минометный обстрел попало сразу несколько сел Грайворонского городского округа.

Пострадавших нет.

В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено.

А первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о том, что опубликована интерактивная карта бомбоубежищ города.

Кроме того, власти разместят вывески со схемой и адресами.

О новой атаке на Суджанский район Курской области сообщает губернатор Роман Старовойт.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», – написал он.

Эти сообщения возмутили телеведущего Владимира Соловьева.

«Я на понимаю, почему регулярно идут обстрелы Белгорода. Вчера – американской ракетой, которую мы сбили. Если надо отодвинуть границу на 200 км, у вас есть 300 тысяч призывников-срочников. Это угроза нашей стране, обстреливают русский город. Не можете отодвинуть границу – огненный «Смерч» долбаните так, чтобы не было возможности хоть в каком-то виде откуда-то стрелять.

Меня вообще на хрен не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя – наши русские города. Чего мы с ними в курлы-мурлы играем? Мы еще близко не использовали ни 300 тысяч наших срочников, ни то, что у нас есть в плане вооружения.

Если надо, надо создать выжженную землю, чтоб никто не подошел. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду – Харькова на хрен нет. Мы уже и так для Запада абсолютные злодеи. Поэтому пусть лучше боятся, чем хихикают», – сказал Соловьев в эфире своего канала.

Он также предложил снести Львов, дав 24 часа на эвакуацию населения.

«Мы с ними – с хирургической точностью. 200 ракетных ударов – 15 человек погибших. Причем, непонятно отчего погибших. Может, от деятельности собственного ПВО. Мы русский медведь, и пошли все на хрен. Хватит с клоунами устраивать танцы. Мы не в цирке, мы в тайге. По этому – с бубенцами на колпаке.

Какого хрена еще существует Банковая? Почему до сих пор есть Рада? Они на Крымский мост посягнули – на символ новой России. Какой символический объект на Украине мы уничтожили? Давайте уже в чувства приходить», – сказал Соловьев.

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