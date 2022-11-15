«Выжечь на хрен Украину»: Соловьев потребовал ответить на обстрелы России
ВСУ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты России.
Об этом сообщают губернаторы областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена», – написал сегодня в своем ТГ-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также сегодня под минометный обстрел попало сразу несколько сел Грайворонского городского округа.
Пострадавших нет.
В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено.
А первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о том, что опубликована интерактивная карта бомбоубежищ города.
Кроме того, власти разместят вывески со схемой и адресами.
О новой атаке на Суджанский район Курской области сообщает губернатор Роман Старовойт.
«Взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», – написал он.
Эти сообщения возмутили телеведущего Владимира Соловьева.
«Я на понимаю, почему регулярно идут обстрелы Белгорода. Вчера – американской ракетой, которую мы сбили. Если надо отодвинуть границу на 200 км, у вас есть 300 тысяч призывников-срочников. Это угроза нашей стране, обстреливают русский город. Не можете отодвинуть границу – огненный «Смерч» долбаните так, чтобы не было возможности хоть в каком-то виде откуда-то стрелять.
Меня вообще на хрен не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя – наши русские города. Чего мы с ними в курлы-мурлы играем? Мы еще близко не использовали ни 300 тысяч наших срочников, ни то, что у нас есть в плане вооружения.
Если надо, надо создать выжженную землю, чтоб никто не подошел. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду – Харькова на хрен нет. Мы уже и так для Запада абсолютные злодеи. Поэтому пусть лучше боятся, чем хихикают», – сказал Соловьев в эфире своего канала.
Он также предложил снести Львов, дав 24 часа на эвакуацию населения.
«Мы с ними – с хирургической точностью. 200 ракетных ударов – 15 человек погибших. Причем, непонятно отчего погибших. Может, от деятельности собственного ПВО. Мы русский медведь, и пошли все на хрен. Хватит с клоунами устраивать танцы. Мы не в цирке, мы в тайге. По этому – с бубенцами на колпаке.
Какого хрена еще существует Банковая? Почему до сих пор есть Рада? Они на Крымский мост посягнули – на символ новой России. Какой символический объект на Украине мы уничтожили? Давайте уже в чувства приходить», – сказал Соловьев.
Спасибо!
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