«Выжечь на хрен Украину»: Соловьев потребовал ответить на обстрелы России

ВСУ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты России.

Об этом сообщают губернаторы областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена», – написал сегодня в своем ТГ-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также сегодня под минометный обстрел попало сразу несколько сел Грайворонского городского округа.

Пострадавших нет.

В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено.

А первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о том, что опубликована интерактивная карта бомбоубежищ города.

Кроме того, власти разместят вывески со схемой и адресами.

О новой атаке на Суджанский район Курской области сообщает губернатор Роман Старовойт.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», – написал он.

Эти сообщения возмутили телеведущего Владимира Соловьева.

«Я на понимаю, почему регулярно идут обстрелы Белгорода. Вчера – американской ракетой, которую мы сбили. Если надо отодвинуть границу на 200 км, у вас есть 300 тысяч призывников-срочников. Это угроза нашей стране, обстреливают русский город. Не можете отодвинуть границу – огненный «Смерч» долбаните так, чтобы не было возможности хоть в каком-то виде откуда-то стрелять.

Меня вообще на хрен не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя – наши русские города. Чего мы с ними в курлы-мурлы играем? Мы еще близко не использовали ни 300 тысяч наших срочников, ни то, что у нас есть в плане вооружения.

Если надо, надо создать выжженную землю, чтоб никто не подошел. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду – Харькова на хрен нет. Мы уже и так для Запада абсолютные злодеи. Поэтому пусть лучше боятся, чем хихикают», – сказал Соловьев в эфире своего канала.