Выжили после падения с 30-метровой высоты: невероятное ДТП в Крыму

08.08.2022  14:19 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


Прокуратура взяла под контроль расследование причин падения автомобиля с людьми на мысе Тарханкут.

Водитель подъехал слишком близко к краю обрыва, в результате чего легковушка сорвалась с 30-метровой высоты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокуратура взяла под контроль расследование причин падения автомобиля с людьми на мысе Тарханкут. Водитель...

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Инцидент произошел рядом с комплексом у храма-часовни Святителя Николая на одной из оконечностей Тарханкута мысе Большой Атлеш.

Въезд на асфальтированную площадку там запрещен, машины паркуют рядом, хотя на территории ландшафтно-рекреационного парка этого делать нельзя – автостоянка разрешена только на твердом покрытии. Ограждений в месте парковки нет, и водитель «Volkswagen Caddy» не сориентировался, насколько близко он подъехал к обрыву. Автомобиль сорвался вниз и упал в полосе прибоя.

Все это видели работники комплекса на Большом Атлеше. Они вызвали спасателей и на катере отправились в месту падения автомобиля. На удивление, водитель оказался цел и невредим. А его 40-летняя спутница получила серьезные травмы.

На специальных носилках женщину подняли вверх к автомобилю «скорой помощи». В настоящий момент она находится в одной из больниц Симферополя в тяжелом состоянии. По информации прокуратуры, пострадавшая жительница Москвы.

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