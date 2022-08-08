Выжили после падения с 30-метровой высоты: невероятное ДТП в Крыму
Прокуратура взяла под контроль расследование причин падения автомобиля с людьми на мысе Тарханкут.
Водитель подъехал слишком близко к краю обрыва, в результате чего легковушка сорвалась с 30-метровой высоты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Инцидент произошел рядом с комплексом у храма-часовни Святителя Николая на одной из оконечностей Тарханкута мысе Большой Атлеш.
Въезд на асфальтированную площадку там запрещен, машины паркуют рядом, хотя на территории ландшафтно-рекреационного парка этого делать нельзя – автостоянка разрешена только на твердом покрытии. Ограждений в месте парковки нет, и водитель «Volkswagen Caddy» не сориентировался, насколько близко он подъехал к обрыву. Автомобиль сорвался вниз и упал в полосе прибоя.
Все это видели работники комплекса на Большом Атлеше. Они вызвали спасателей и на катере отправились в месту падения автомобиля. На удивление, водитель оказался цел и невредим. А его 40-летняя спутница получила серьезные травмы.
На специальных носилках женщину подняли вверх к автомобилю «скорой помощи». В настоящий момент она находится в одной из больниц Симферополя в тяжелом состоянии. По информации прокуратуры, пострадавшая жительница Москвы.
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