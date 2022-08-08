Выжили после падения с 30-метровой высоты: невероятное ДТП в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прокуратура взяла под контроль расследование причин падения автомобиля с людьми на мысе Тарханкут.

Водитель подъехал слишком близко к краю обрыва, в результате чего легковушка сорвалась с 30-метровой высоты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Инцидент произошел рядом с комплексом у храма-часовни Святителя Николая на одной из оконечностей Тарханкута мысе Большой Атлеш.

Въезд на асфальтированную площадку там запрещен, машины паркуют рядом, хотя на территории ландшафтно-рекреационного парка этого делать нельзя – автостоянка разрешена только на твердом покрытии. Ограждений в месте парковки нет, и водитель «Volkswagen Caddy» не сориентировался, насколько близко он подъехал к обрыву. Автомобиль сорвался вниз и упал в полосе прибоя.

Все это видели работники комплекса на Большом Атлеше. Они вызвали спасателей и на катере отправились в месту падения автомобиля. На удивление, водитель оказался цел и невредим. А его 40-летняя спутница получила серьезные травмы.

На специальных носилках женщину подняли вверх к автомобилю «скорой помощи». В настоящий момент она находится в одной из больниц Симферополя в тяжелом состоянии. По информации прокуратуры, пострадавшая жительница Москвы.